Eylül ayı enflasyon oranı ne kadar? 2019 Eylül TEFE TÜFE enflasyonu yüzde kaç?

Eylül ayı enflasyon oranı vatandaşların yoğun sorguladığı konuların başında geliyor. 2019 Eylül ayı TEFE TÜFE enflasyonu yüzde kaç? Ekim ayının başlamasıyla birlikte Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları araştırılıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri ekonomiyi yakından etkileyecek. Peki, Eylül ayı enflasyon oranı ne kadar? Bir önceki ay olan Ağustos’a ilişkin verilere göre; TÜFE yıllık yüzde 15.01 olarak gerçekleşmişti. Aylık en yüksek artış %19,11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda olmuştu. İşte Eylül enflasyonuna ilişkin merak edilenler…

2019 Eylül ayı enflasyon oranı ne kadar? Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2019 Eylül TEFE TÜFE enflasyonu yüzde kaç? Eylül ayı enflasyon oranı merak ediliyor. Geçtiğimiz ayın enflasyon oranı rakamlarına göre aylık bazda en fazla zamlanan kalem sigara fiyatları olmuştu. Merkez Bankası'nın Eylül ayı enflasyon tahminlerine göre; 2019 yılı Eylül ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,46 iken, bu anket döneminde yüzde 1,49 oldu. Peki, 2019 Eylül ayı enflasyon oranı ne kadar?

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?

Eylül ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerinin 3 Ekim tarihinde açıklanması bekleniyor.

ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Eylül dönemi beklenti anketini açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Eylül ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,46 iken, bu anket döneminde yüzde 1,49 oldu. Ekim ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 1,93 oldu. Kasım ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,17 olarak gerçekleşti. 2019 yılı Eylül ayı beklenti anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 62 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,42 iken, bu anket döneminde yüzde 13,96'ya geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,77 iken, bu anket döneminde yüzde 12,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,27 ve yüzde 10,17 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2019 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,3 olasılıkla yüzde 11,00-11,99 aralığında, yüzde 24,7 olasılıkla yüzde 12,00-12,99 aralığında, yüzde 15,4 olasılıkla ise yüzde 13,00-13,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 20,0'sinin beklentilerinin yüzde 11,00-11,99 aralığında, yüzde 32,7'sinin beklentilerinin yüzde 12,00-12,99 aralığında, yüzde 14,6'sının beklentilerinin ise yüzde 13,00-13,99 aralığında olduğu gözlendi.