Konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır? Konut kredisi yapılandırma şartları nelerdir?

BANKALARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Konut kredisi faiz yapılandırma süreci için üç bankanın ortak açıklamasında, "Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ekonomideki olumlu gelişmeler, faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda Ağustos ayı itibariyle konut kredilerinde faiz indirimine gitmiş ve müşterilerine 500 bin liraya kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırımına başlamışlardı" denildi.