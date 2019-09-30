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Konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır? Konut kredisi yapılandırma şartları nelerdir?

Konut kredisi çekerek ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlara müjdeli haber. Üç kamu bankasından sevindiren konut kredisi yapılandırma duyurusu geldi. Vatandaşların ekonomisinde büyük rahatlık yaratacak konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Konut kredisi yapılandırma şartları nelerdir? Vatandaşlar bu sayede kredilerini daha uygun maliyetle yenileyebilir ve daha az para ödeyebilir. İşte konut kredisi yapılandırma işlemleri hakkında tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 30.09.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 15:49
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Konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır? Konut kredisi yapılandırma şartları nelerdir?

Konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır? Konut kredisi yapılandırma şartları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan konut kredisi çekenlere müjdeli haber geldi. Bankalar konut kredisi yapılandırma işlemine başlayacaklarını duyurdu. Bu gelişmenin ardından konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, konut kredisi yapılandırma şartları nelerdir? Yapılandırma başvuruları 1 Ekim 2019 Salı günü itibariyle başlayacak.

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Konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır? Konut kredisi yapılandırma şartları nelerdir?

BANKALARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Konut kredisi faiz yapılandırma süreci için üç bankanın ortak açıklamasında, "Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ekonomideki olumlu gelişmeler, faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda Ağustos ayı itibariyle konut kredilerinde faiz indirimine gitmiş ve müşterilerine 500 bin liraya kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırımına başlamışlardı" denildi.

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Konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır? Konut kredisi yapılandırma şartları nelerdir?

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELERDİR?

Ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilerine, talep etmeleri halinde kredilerini aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacaktır.

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Konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır? Konut kredisi yapılandırma şartları nelerdir?

Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili Banka Şubelerine başvurması gerekmekte olup;

- 500 bin liranın altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0.99 oranından,

- 500.000 liranın üzerinde kredi borcu bulunanların ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir.

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Konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır? Konut kredisi yapılandırma şartları nelerdir?

Yapılandırma için başvuru süreci 1 Ekim tarihinde başlayacak.

Yeniden yapılandırma başvurusu için tüketicilerden yeniden eksper değerlemesi talep edilebilecek.