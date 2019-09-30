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Konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır? Konut kredisi yapılandırma şartları nelerdir?
Konut kredisi çekerek ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlara müjdeli haber. Üç kamu bankasından sevindiren konut kredisi yapılandırma duyurusu geldi. Vatandaşların ekonomisinde büyük rahatlık yaratacak konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Konut kredisi yapılandırma şartları nelerdir? Vatandaşlar bu sayede kredilerini daha uygun maliyetle yenileyebilir ve daha az para ödeyebilir. İşte konut kredisi yapılandırma işlemleri hakkında tüm merak edilenler…
Giriş Tarihi: 30.09.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 15:49
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