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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En uygun konut kredisi faizi ne kadar?

Bankalar konut kredisi başta olmak üzere tüm kredi çeşitlerinde faiz indirim yarışını sürdürüyor. Merkez Bankası'nın 2 ay içerisinde faizi yüzde 24'ten yüzde 16,50'ye çekmesi piyasaları hareketlendirdi. Faizler düşerken, konut ve taşıt satışları patladı. Özel bankalar ve kamu bankaları kredi faiz oranlarını indirme yarışına girerken, kar payı ile kredi veren bankalar da kazanç oranını oldukça düşürdü. 25 Eylül Çarşamba günü itibarıyla birçok bankadan art arda adımlar gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar en uygun koşullarla kredi almak için oranları yakından takip ediyor. Peki, en uygun konut kredisi faiz oranı ne kadar? İşte konut, taşıt ve tüketici kredisi faiz oranlarında son durum...

Giriş Tarihi: 25.09.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 12:29
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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En uygun konut kredisi faizi ne kadar?

Kredi faiz oranlarında düşüş eğilimi sürüyor. Bankalar her gün yeni bir adım atarken, özel bankalarda da oranlar 1,10 seviyelerine geriledi. Bankalar kredi verme yarışına girerken, konut ve taşıt satışları hareketlendi. Vatandaşlar en uygun koşuıllarla kredi almak için oranları yakından takip ediyor. Faizli işlem yapmak istemeyenler ise Kuveyt Türk, Albaraka Türk gibi kar payı ile işlem yapan bankaları tercih ediyor. Kuveyt Türk kar oranını 1,11'e çekerken, Albaraka Türk ise 1,20'den işlem yapıyor. TEB, özel bankalar içinde en uygun konut kredisi ve ihtiyaç kredisi veren banka konumun u koruyor. Akbank ve İş Bankası da faiz oranını oldukça düşürmüş durumda. Peki, kredi faizlerinde son durum ne? İşte detaylar...

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En uygun konut kredisi faizi ne kadar?

YÜKSEK FAİZLİ KONUT KREDİLERİ YAPILANDIRILABİLİR Mİ?

Konut kredisi çeken vatandaşlar, bankaların sunduğu anlaşmalara göre faizler düştüğünde yapılandırmaya gidebiliyor. Bu hak sınırlı sayıda tanınırken, her durumda kullanılamıyor. Kredi faizlerinin sert şekilde düştüğü dönemde binlerce kişi tarafından merak edilen yapılandırma hakkı ile ilgili genel çerçeve şöyle:

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En uygun konut kredisi faizi ne kadar?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını 0,99 olarak güncelledi. Daha önce bu seviyenin üzerinde kredi kullananlar konut kredisi faizini düşürmek istiyor. Ancak bankalar konut kredisi faiz oranlarını açıklarken, 'yeni konut alımı' ibaresini kullandı.

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En uygun konut kredisi faizi ne kadar?

Bu ibare sonrası daha önce konut kredisi çekenlerin yapılandırma hakkı kalmadı. Ancak faiz indirimlerinde, tüm krediler için ifadesi yer alırsa yapılandırma hakkı veriliyor. Vatandaşların bankalarına giderek yeni koşulları konuşmasında fayda var. Kurallar, BDDK kuralları kapsamında bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor.

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En uygun konut kredisi faizi ne kadar?

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE YAPILANDIRMA HAKKI VAR MI?

İhtiyaç kredileri dünya genelinde en çok kullanılan kredi çeşidi olarak biliniyor. Tüketici kredisi olarak da adlandırılan kredilerde genelde yapılandırma hakkı bulunmuyor. Ancak bazı bankalar belli prosedürler çerçevesinde müşterilerine kolaylık sağlayabiliyor.