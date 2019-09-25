Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En uygun konut kredisi faizi ne kadar?

Bankalar konut kredisi başta olmak üzere tüm kredi çeşitlerinde faiz indirim yarışını sürdürüyor. Merkez Bankası'nın 2 ay içerisinde faizi yüzde 24'ten yüzde 16,50'ye çekmesi piyasaları hareketlendirdi. Faizler düşerken, konut ve taşıt satışları patladı. Özel bankalar ve kamu bankaları kredi faiz oranlarını indirme yarışına girerken, kar payı ile kredi veren bankalar da kazanç oranını oldukça düşürdü. 25 Eylül Çarşamba günü itibarıyla birçok bankadan art arda adımlar gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar en uygun koşullarla kredi almak için oranları yakından takip ediyor. Peki, en uygun konut kredisi faiz oranı ne kadar? İşte konut, taşıt ve tüketici kredisi faiz oranlarında son durum...

Giriş Tarihi: 25.09.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 12:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





