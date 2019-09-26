26 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank taşıt kredisi faiz oranı kaç oldu? En uygun taşıt ve konut kredisi faizi ne kadar?

Son dakika! Kamu bankaları sıfır araç satışlarında uygulanmak üzere bir kredi kampanyası hazırladı. Honda, Renault, Ford, Fiat, Hyundai, Karsan, Isuzu ve Temsa firmaları ile kamu bankaları arasında yapılan anlaşma ile kredi faizleri 0,5'in altına çekildi. Kampanya 1 Ekim'de başlayacak, 31 Aralık günü sona erecek. anlaşmalı şirketler araç fiyatlarında da önemli indirimler gerçekleştiriyor. Ayrıca konut kredisi faizlerinde de sert düşüş devam ediyor. Vatandaşlar gayrimenkul ve araç alımında en uygun kredi seçeneklerini araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt kredisi faiz oranı kaç oldu? En uygun taşıt ve konut kredisi faizi ne kadar? İşte 6 Eylül güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 10:16
  • 1
  • 32
Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank taşıt kredisi faiz oranı kaç oldu? En uygun taşıt ve konut kredisi faizi ne kadar?

Son dakika haberi... Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank sıfır otomobil alımları için kredi kampanyası gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 1 Ekim ile 31 Aralık tarihleri arasında anlaşmalı firmalar ile yapılacak araç alımlarında 0,49 faiz oranı uygulanacak. Kampanya haberinin ardından binlerce kişi taşıt kredilerindeki son durumu merak ediyor. Ayrıca konut kredisi faizlerinde de düşüş sürüyor. İşte güncel taşıt ve konut kredisi faiz oranları...

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

  • 2
  • 32
Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank taşıt kredisi faiz oranı kaç oldu? En uygun taşıt ve konut kredisi faizi ne kadar?

ANLAŞMALI FİRMALAR HANGİLERİ?

Kamu bankaları aldıkları ortak kararla birlikte yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirdi.

  • 3
  • 32
Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank taşıt kredisi faiz oranı kaç oldu? En uygun taşıt ve konut kredisi faizi ne kadar?

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa

Kampanya Dönemi:

01.10.2019 – 31.12.2019

  • 4
  • 32
Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank taşıt kredisi faiz oranı kaç oldu? En uygun taşıt ve konut kredisi faizi ne kadar?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99
Tüketici kredisi: 1.35 (Genel) - 1.25 (Maaş müşterileri)

Taşıt kredisi: İkinci el 1,13

Kampanyalı şirketlerden yapılacak alımlarda: 0,49

  • 5
  • 32
Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank taşıt kredisi faiz oranı kaç oldu? En uygun taşıt ve konut kredisi faizi ne kadar?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

KONUT KREDİSİ: 0,99

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİ: 1.35 - (Müşterilere 1,25)

TAŞIT KREDİSİ FAİZİ: 1.43

Kampanyalı şirketlerden yapılacak alımlarda: 0,49