Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank taşıt kredisi faiz oranı kaç oldu? En uygun taşıt ve konut kredisi faizi ne kadar?

Son dakika! Kamu bankaları sıfır araç satışlarında uygulanmak üzere bir kredi kampanyası hazırladı. Honda, Renault, Ford, Fiat, Hyundai, Karsan, Isuzu ve Temsa firmaları ile kamu bankaları arasında yapılan anlaşma ile kredi faizleri 0,5'in altına çekildi. Kampanya 1 Ekim'de başlayacak, 31 Aralık günü sona erecek. anlaşmalı şirketler araç fiyatlarında da önemli indirimler gerçekleştiriyor. Ayrıca konut kredisi faizlerinde de sert düşüş devam ediyor. Vatandaşlar gayrimenkul ve araç alımında en uygun kredi seçeneklerini araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt kredisi faiz oranı kaç oldu? En uygun taşıt ve konut kredisi faizi ne kadar? İşte 6 Eylül güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 10:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





