İstanbul'da okullar kaç gün tatil? İstanbul'da okullar yarın tatil mi? İstanbul'da Cuma günü okul var mı? Bu sorular depremin ardından yoğun şekilde aranıyor. İstanbul'da saat 13.59 itibarıyla 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Silivri açıkları olarak belirlenirken, tüm kentte etkili şekilde hissedildi. Okullar ve binalar boşaltılırken, öğrenciler güvenli alanlara götürüldü. Kızılay Başkanı ve AFAD Başkanı 'binalardan uzak durun' çağrısı yaparken, Valilik, 'binalara girmeyin' dedi. Okulların yarın tatil olup olmayacağı merak konusu. Peki, İstanbul'da okullar kaç gün tatil? İstanbul'da okullar yarın tatil mi? İstanbul'da Cuma günü okul var mı? İşte okulların tatil durumu ile ilgili son bilgiler...

İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5,8 Kandilli Rasathanesi ise 5.7 olarak açıkladı. Depremin ardından 15 artçı sartsıntı meydana geldi. Beşik gibi sallanan İstanbul'da okullar tatil edildi. Binalar boşaltılırken, vatandaşlar güvenli alanlarda şoku atlatmaya çalıştı. Telefon hatlarında kısa süreli kesinti gerçekleşti. Şimdi binlerce kişi, "İstanbul'da okullar kaç gün tatil? İstanbul'da okullar yarın tatil mi? İstanbul'da Cuma günü okul var mı?" sorularının yanıtı aranıyor. Peki, İstanbul'da okullar kaç gün tatil? İstanbul'da okullar yarın tatil mi? İstanbul'da Cuma günü okul var mı? İşte okulların tatil durumu ile ilgili bilgiler...

OKULLAR TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Depremin hissedildiği yerlerde okullar tedbir amaçlı boşaltıldı. Hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Marmara Denizi (Silivri açıklarında) bugün saat 13.59'da meydana gelen 5.8 Mw büyüklüğündeki deprem sonrasında Valiliğimizce AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi hemen faaliyete geçirilmiştir.

Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, okullarda eğitime bir gün ara verdiğini duyurdu. Yarın okulların tatil olması ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşımında bulunulmadı. Tatil haberinin gelmesi halinde haberimizde bulabilirsiniz.

CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı. Alınan bilgiye göre, Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle itfaiye ve polise çok sayıda ihbar yapıldı.

Kent genelindeki okul ve hastaneler başta olmak üzere kamu ve özel iş yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilirken, trafikte aksamalar yaşandı. Vatandaşlar açık alanlarda toplandı.