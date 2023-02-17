YÖK SON AÇIKLAMALAR! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 Üniversite bahar dönemi online, uzaktan mı olacak?

"Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 Üniversite bahar dönemi online, uzaktan mı olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YÖK'ten gelen açıklama ile üniversitelerde bahar dönemi için uzaktan eğitim kararı alındığı bildirildi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 Üniversite bahar dönemi online, uzaktan mı olacak?