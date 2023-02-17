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YÖK SON AÇIKLAMALAR! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 Üniversite bahar dönemi online, uzaktan mı olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2023
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YÖK SON AÇIKLAMALAR! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 Üniversite bahar dönemi online, uzaktan mı olacak?

"Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YÖK'ten üniversiteler ile bir açıklama yapıldı ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verildiği ifade edildi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 Üniversite bahar dönemi online, uzaktan mı olacak?

"Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 Üniversite bahar dönemi online, uzaktan mı olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YÖK'ten gelen açıklama ile üniversitelerde bahar dönemi için uzaktan eğitim kararı alındığı bildirildi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 Üniversite bahar dönemi online, uzaktan mı olacak?

ÜNİVERSİTE VİZE VE FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

YÖK tarafından üniversiteler için yapılan açıklamada 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacağı ifade edildi.

Ancak vize ve final sınavlarıyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK'ten konuyla ilgili olarak gelen açıklama şu şekilde; "Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır. "

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