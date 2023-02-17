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Haberler Galeri YÖK Başkanı Erol Özvar canlı yayında açıkladı! Üniversiteler açılıyor mu, online mı? Bahar dönemi için net karar! Uzaktan eğitim karar alan üniversitelerin listesi

YÖK Başkanı Erol Özvar canlı yayında açıkladı! Üniversiteler açılıyor mu, online mı? Bahar dönemi için net karar! Uzaktan eğitim karar alan üniversitelerin listesi

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesine karar verilmişti. Öğrenciler YÖK tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası üniversitelerin bahar dönemindeki eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulunacak. Hal böyle olunca, "Üniversiteler online uzaktan eğitime mi geçecek?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 14:50
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YÖK Başkanı Erol Özvar canlı yayında açıkladı! Üniversiteler açılıyor mu, online mı? Bahar dönemi için net karar! Uzaktan eğitim karar alan üniversitelerin listesi

SON DAKİKA! Üniversitelerin uzaktan eğitime devam edip etmeyeceği yönündeki açıklamalar yakından takip ediliyor. Öğrenciler konu hakkında gelecek açıklamaları merak ediyordu. Gelen son dakika açıklaması sonrasında detaylar belli oluyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası üniversitelerin bahar dönemindeki eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulunacak. İşte son dakika açıklamasının detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK Başkanı Erol Özvar canlı yayında açıkladı! Üniversiteler açılıyor mu, online mı? Bahar dönemi için net karar! Uzaktan eğitim karar alan üniversitelerin listesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası üniversitelerin bahar dönemindeki eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulunacak.

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YÖK Başkanı Erol Özvar canlı yayında açıkladı! Üniversiteler açılıyor mu, online mı? Bahar dönemi için net karar! Uzaktan eğitim karar alan üniversitelerin listesi

ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇTİ, ONLİNE DERSLER NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) konuya ilişkin açıklama geldi.

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YÖK Başkanı Erol Özvar canlı yayında açıkladı! Üniversiteler açılıyor mu, online mı? Bahar dönemi için net karar! Uzaktan eğitim karar alan üniversitelerin listesi

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin uzaktan eğitim ile tamamlanması kararı alındığı açıklandı.

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YÖK Başkanı Erol Özvar canlı yayında açıkladı! Üniversiteler açılıyor mu, online mı? Bahar dönemi için net karar! Uzaktan eğitim karar alan üniversitelerin listesi

YÖK'ün konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Kahramanmaraş merkezli Deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."