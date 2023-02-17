HaberlerGaleriYÖK Başkanı Erol Özvar canlı yayında açıkladı! Üniversiteler açılıyor mu, online mı? Bahar dönemi için net karar! Uzaktan eğitim karar alan üniversitelerin listesi
YÖK Başkanı Erol Özvar canlı yayında açıkladı! Üniversiteler açılıyor mu, online mı? Bahar dönemi için net karar! Uzaktan eğitim karar alan üniversitelerin listesi
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesine karar verilmişti. Öğrenciler YÖK tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası üniversitelerin bahar dönemindeki eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulunacak. Hal böyle olunca, "Üniversiteler online uzaktan eğitime mi geçecek?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamları!