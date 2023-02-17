EKPSS KURA SONUÇLARI 2023 | ÖSYM son duyurular! EKPSS tercih, yerleştirme sonuçları açıklandı mı, BUGÜN açıklanır mı?

EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih uzun zamandır merak konusu oluyor. Binlerce aday ÖSYM'nin internet sitesini sık sık kontrol ediyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası ÖSYM bazı sınavların başvuru ve sınav tarihlerinde değişikliğe gitti. Peki, EKPSS tercih, yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...