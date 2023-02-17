71 ilde okullar ne zamana kadar tatil edildi? MEB SON DAKİKA | 2023 Okullar ne zaman açılacak? Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, İstanbul...

BAKAN ÖZER: DURUMA BAKILACAK

"10 ildeki eğitim-öğretimi 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. 1 Mart'ta başlayacağımızı açıklamadık. 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. Burada da biz Bakanlık olarak il bazlı bir değerlendirme yapmayacağız. İlçe bazlı, okul bazlı değerlendirme yapacağız.