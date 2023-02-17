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71 ilde okullar ne zamana kadar tatil edildi? MEB SON DAKİKA | 2023 Okullar ne zaman açılacak? Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, İstanbul...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2023
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71 ilde okullar ne zamana kadar tatil edildi? MEB SON DAKİKA | 2023 Okullar ne zaman açılacak? Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, İstanbul...

"Okullar ne zaman açılacak?" sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde ve diğer illerde can kayıpları sebebiyle eğitime ara verildiğini açıklamıştı. Peki okullar ne zamana kadar tatil? Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

"Okullar ne zaman açılacak 2023?" sorusu 19 milyonu aşkın öğrenci tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketinin yaşandığı 10 il dışında kalan 71 ilde okulların başlayacağı tarih konusunda önemli açıklamalarda bulundu. MEB, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin eğitime başlayacağı tarihi duyurdu. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, son dakika gelişmeler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da deprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer deprem bölgesinde son durumu aktarırken, '10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor.' dedi.

BAKAN ÖZER: DURUMA BAKILACAK

"10 ildeki eğitim-öğretimi 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. 1 Mart'ta başlayacağımızı açıklamadık. 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. Burada da biz Bakanlık olarak il bazlı bir değerlendirme yapmayacağız. İlçe bazlı, okul bazlı değerlendirme yapacağız.

1 Mart'ta eğitim-öğretim başlayacak demiyoruz. 1 Mart'a kadar ara verildiğini söylüyoruz. Hasarımız diğer binalara göre çok az.
Tüm okulların hasar tespit raporlarını almadan eğitime başlamayacağız. "

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR TATİL Mİ?

Bakan Özer ayrıca, "Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de" vurgusunu kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır. Deprem bölgesinde 1 Mart itibarıyla 10 ilimizde ki, buna Elazığ'ı ilave edeceğim şartları uygun okullarımızda eğitim, öğretime başlama imkanını veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"71 İLDE EĞİTİMİ 20 ŞUBAT'TA BAŞLATACAĞIMIZI AÇIKLAMIŞTIK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Türkiye'yi normalleştirmemiz için eğitimi normalleştirmemiz lazım. Ana itici güç eğitim. 71 ildeki eğitimi 20 Şubat'ta başlatacağımızı açıklamıştık. Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

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