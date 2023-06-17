YKS Leyla ile Mecnun sorusunun çözümü ne? 2023 TYT Leyla ile Mecnun testi soru ve cevabı nedir?

17-18 Haziran 2023 tarihli TYT, AYT ve YDT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Adaylar, bu web sitesini ziyaret ederek soru kitapçıklarına ve ilgili cevap anahtarlarına ulaşabilecek.

Soru ve cevap anahtarları, genellikle sınavdan bir gün sonra veya oturumların tamamlanmasından hemen sonra yayınlanıyor. Ancak bu konuda resmi bir açıklama henüz Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmadı.