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YKS "soru kitapçığımı doğru kodladım" kutucuğunu unutanlar ne yapmalı? ÖSYM 2023 YKS kitapçığını imzalamazsam ne olur, sınavım iptal mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2023 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
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YKS soru kitapçığımı doğru kodladım kutucuğunu unutanlar ne yapmalı? ÖSYM 2023 YKS kitapçığını imzalamazsam ne olur, sınavım iptal mi?

YKS "soru kitapçığımı doğru kodladım" kutucuğunu unutanlar ne yapmalı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Sınavdan çıkan adayların heyecanla kitapçıklarını imzalamayı unutması durumunda ne olacağı merak ediliyor. Peki YKS "soru kitapçığımı doğru kodladım" kutucuğunu unutanlar ne yapmalı? ÖSYM 2023 YKS kitapçığını imzalamazsam ne olur?

YKS, 16 Haziran Cumartesi günü gerçekleşti. İlk oturum olan TYT'ye giren öğrenciler arama motorlarında "YKS "soru kitapçığımı doğru kodladım" kutucuğunu unutanlar ne yapmalı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde...

YKS "SORU KİTAPÇIĞIMI DOĞRU KODLADIM" KUTUCUĞUNU UNUTTUM

ÖSYM kılavuzunda sınavı ihlal eden durumlar net bir şekilde belirtiliyor. Sınav salonlarında gözetmen öğretmenler öğrencilere başlangıçta optik form ve soru kitapçığındaki kutucukları doldurmayı unutmamak gerektiğini hatırlatıyor.

Maalesef sınavda sık yapılan hatalardan biri de kitapçık kutucuğunu işaretlememek oluyor. Adayların buna dikkat etmesi ve gerekli yerleri imzalamayı unutmaması hatırlatılıyor. Öğrencinin zorunlu alanları işaretlememesi sınavın geçersiz olmasına neden oluyor.

Adayların sınavda dikkat etmesi gerekenler ÖSYM YKS kılavuzunda açıkça yazıldı. Kural ihlali yapan öğrencilerin sınavlarının geçersiz olduğu biliniyor. Sınav esnasında bilgileri cevap kâğıdı ve soru kitapçığına doğru kodladığınıza emin olunması isteniyor. Cevap kâğıdı ile kitapçığın bilgilerinin eşleşip eşleşmediğini kontrol etmek gerekiyor.

Kitapçığın kapağı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, ad soyad, salon numarası ile sıra numarası bilgilerini doldurmayı unutmayın. Soru kitapçık numarasını cevap kâğıdındaki alanına yazıp kodlamanız gerekiyor.

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