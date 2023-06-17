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YKS 2024 tarihler | Ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS AYT-TYT-YDT tarihleri netleşti mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2023
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YKS 2024 tarihler | Ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS AYT-TYT-YDT tarihleri netleşti mi?

YKS 2024 tarihleri araştırılan konular arasında yerini aldı. 2023 üniversite sınav tarihleri geldi çattı. Seneye sınava girecekler ya da girmeyi planlayan adaylar tarih araştırmasına başladı. 3 oturumda gerçekleşen ve 2 güne yayılan sınava ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki YKS 2024 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS AYT-TYT-YDT tarihleri netleşti mi?

YKS 2024 tarihleri araştırılan konular arasında yerini aldı. 2023 üniversite sınav tarihleri geldi çattı. Seneye sınava girecekler ya da girmeyi planlayan adaylar tarih araştırmasına başladı. 3 oturumda gerçekleşen ve 2 güne yayılan sınava ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki YKS 2024 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS AYT-TYT-YDT tarihleri netleşti mi?

2024 YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2024 sınav takvimini henüz açıklamadı. Ancak YKS sınavının genellikle Haziran ayının 2. haftasından sonra yapıldığı göz önüne alınırsa YKS 2024 sınavının tahmini olarak 22-23 haziran 2024 yılında yapılması bekleniyor. 2024 ÖSYM takvimi ile YKS 2024 sınav tarihi netleştiğinde haberimizde yer alacak.

YKS (TYT-AYT) SORU DAĞILIMLARI

TYT SORU DAĞILIMI

TÜRKÇE : 40 soru

MATEMATİK : 40 soru

SOSYAL BİLİMLER

TARİH : 5 soru

COĞRAFYA : 5 soru

FELSEFE : 5 soru

DİN KÜLTÜRÜ : 5 soru

FEN BİLİMLERİ

FİZİK : 7 soru

KİMYA : 7 soru

BİYOLOJİ : 6 soru

TYT'nin sınavdaki etkisi %40, AYT'nin ise %60 olarak belirlenmiştir.

AYT SORU DAĞILIMI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: 24 soru

SOSYAL BİLİMLER: 1

TARİH: 10 soru

COĞRAFYA: 6 soru

SOSYAL BİLİMLER: 2

TARİH: 11 soru

COĞRAFYA: 11 soru

FELSEFE GRUBU : 12 soru

DİN KÜLTÜRÜ: 6 soru

MATEMATİK: 40 soru

FEN BİLİMLERİ

FİZİK: 14 soru

KİMYA: 13 soru

BİYOLOJİ: 13 soru

YKS'nin üçüncü kolu ise YDT; yani Yabancı Dil Testi'dir. Bu sınav YKS'nin üçüncü oturumu olup AYT'den sonra (AYT sabah, YDT ise aynı gün öğleden sonra yapılmaktadır.) yapılmaktadır.

YDT sınavı; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılıyor. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunmaktadır.

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