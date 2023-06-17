YKS 2024 tarihler | Ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS AYT-TYT-YDT tarihleri netleşti mi?

YKS'nin üçüncü kolu ise YDT; yani Yabancı Dil Testi'dir. Bu sınav YKS'nin üçüncü oturumu olup AYT'den sonra (AYT sabah, YDT ise aynı gün öğleden sonra yapılmaktadır.) yapılmaktadır.

YDT sınavı; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılıyor. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunmaktadır.