17 Haziran 2023 TYT Eyfel sorusunun çözümü nasıl? YKS Eyfel Kulesi sorunun cevabı nedir?

Binlerce öğrenci 17 Haziran Cumartesi günü TYT sınavına girdi. Sınavın son bulmasıyla öğrenciler kafa karıştıran soruların cevaplarını araştırmaya başladı. En çok aratılan soruların başında ise Eyfel Kulesi yer aldı. Peki YKS Eyfel Kulesi sorunun cevabı nedir? 2023 TYT Eyfel sorusunun çözümü nasıl?