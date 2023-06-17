17 Haziran 2023 TYT Eyfel sorusunun çözümü nasıl? YKS Eyfel Kulesi sorunun cevabı nedir?
Binlerce öğrenci 17 Haziran Cumartesi günü TYT sınavına girdi. Sınavın son bulmasıyla öğrenciler kafa karıştıran soruların cevaplarını araştırmaya başladı. En çok aratılan soruların başında ise Eyfel Kulesi yer aldı. Peki YKS Eyfel Kulesi sorunun cevabı nedir? 2023 TYT Eyfel sorusunun çözümü nasıl?
Binlerce öğrenci 17 Haziran Cumartesi günü TYT sınavına girdi. Sınavın son bulmasıyla öğrenciler kafa karıştıran soruların cevaplarını araştırmaya başladı. En çok aratılan soruların başında ise Eyfel Kulesi yer aldı. Peki YKS Eyfel Kulesi sorunun cevabı nedir? 2023 TYT Eyfel sorusunun çözümü nasıl?
EYFEL KULESİ SORUSU CEVABI NEDİR?
YKS 2023 sınavında çıkan soru için araştırmalar hızlandı. Sorunun cevabı netleştiğinde anında haberimizde yer alacak.
EYFEL KULESİ İÇİN YAPILAN BAZI YORUMLAR
"Eyfel kulesiyle bundan böyle şahsi problemlerim olacak. "
"Eyfel kulesinden ne istediniz"
"Eyfel kulesi aklımı başımdan aldı o nasıl sorudur"
"Ne Eyfel kulesiymiş #yks2023"
"Eyfel kulesi sorusu öyle bir soruydu ki 5 kere cevap degistirdim,kâğıda ayrı optige ayrı kodladim, cevap anahtarına bakayım desem neyi isaretledigimi unuttum"
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