Yarıyıl tatili 15 gün mü, 1 ay sürecek mi? Ne zaman bitecek? Sömestr tatili kaç gün, uzatıldı mı? 2022-2023 MEB TATİL TARİHLERİ
Yarıyıl tatili uzatıldı mı sorusu öğrencilerin gündeminde sıklıkla yer alıyor. Karne heyecanı içerisinde olan binlerce öğrenci aynı zamanda da tatil için sabırsızlanıyor. Eylül ayı itibarıyla yoğun bir ders temposu içerisine giren öğrenciler sömestr tatili ile ilgili detayları araştırıyor. Peki yarıyıl tatili kaç gün, uzatıldı mı? Ne zaman bitecek? Sömestr tatili 15 gün mü, 1 ay sürecek mi?
Yarıyıl tatili kaç gün, uzatıldı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. 20 Ocak Cuma günü itibarıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönemi son buluyor. Binlerce lise, ortaokul ve ilkokul öğrencisi 15 tatile girmenin mutluluğu içerisinde. Peki yarıyıl tatili kaç gün sürecek? Sömestr tatili 15 gün mü, 1 ay mı?
SÖMESTR TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Sömestr tatili, bu yıl toplam 16 gün sürecek. 1 aya uzatılacağına dair ortaya atılan iddiaların gerçeklik payı bulunmuyor.6 Şubat'ta başlayan ikinci dönem faaliyetleri ara tatil sebebiyle 1 haftalık araya gidecek. Hafta sonu dahil olmak üzere öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak. Nisan ayında uygulanacak ara tatil ve Ramazan tatili aynı tarihlere denk geldiğinden ayrıca tatil olmayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak..
2023 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATV Ateş Kuşları 2. bölüm 2.fragmanı: Gülayşe, köksüzlerden ayrılacak mı? Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak?
- BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Diyanet 20 Ocak Cuma Hutbesi konusu ne? "ALLAH’IM! ÜÇ AYLARI BİZE BEREKETLİ KIL" İstanbul, İzmir, Bursa Cuma Vakitleri
- Son dakika: 2023 yeni borç yapılandırma paketi nedir? Borç yapılandırması nasıl yapılır? Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? Vergi borcu, prim, ceza...
- 20 Ocak Cuma karne töreni olacak mı, saat kaçta? Bugün karneler öğleden önce mi, sonra mı dağıtılacak? İlkokul, ortaokul, lise karne saatleri...
- Yüzde 30 Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekliye 7.901 TL, Memura 11.848 TL MAAŞ! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur...
- 19 OCAK REYTİNG SONUÇLARI: Dün akşam en çok hangi dizi izlendi? Zirvedeki isim...
- Üfürükçü Süleyman tutuklandı mı? Aradaki yaş farkı yenilir yutulur değil! Müge Anlı Konya Üfürükçü Hoca-Hilal olayı son durum ne?
- Kurtlar Vadisi KAOS 1. bölüm yayın tarihi belli oldu mu? Hangi kanalda yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler olacak? 2023 Kurtlar Vadisi son durum ne?
- Çoğu kişi GRİP SANIP GEÇİYOR! Sakın Göz Ardı Etmeyin! Meğer KANSER belirtisiymiş! Sağlığınızdan edebilir! Uzmanlar Uyardı!
- ALDATMAK ATV İZLE! Aldatmak 17. bölüm özeti! Oylum ve Tolga aşkında neler oldu? 19 Ocak ATV CANLI YAYIN
- KARNE MESAJLARI 2023: Kısa, anlamlı güzel sözler! Karne alan öğrenciye komik FACEBOOK, WHATSAPP, INSTAGRAM tebrik mesajları!
- Yarıyıl tatili 15 gün mü, 1 ay sürecek mi? Ne zaman bitecek? Sömestr tatili kaç gün, uzatıldı mı? 2022-2023 MEB TATİL TARİHLERİ