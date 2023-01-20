Yarıyıl tatili 15 gün mü, 1 ay sürecek mi? Ne zaman bitecek? Sömestr tatili kaç gün, uzatıldı mı? 2022-2023 MEB TATİL TARİHLERİ

SÖMESTR TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Sömestr tatili, bu yıl toplam 16 gün sürecek. 1 aya uzatılacağına dair ortaya atılan iddiaların gerçeklik payı bulunmuyor.6 Şubat'ta başlayan ikinci dönem faaliyetleri ara tatil sebebiyle 1 haftalık araya gidecek. Hafta sonu dahil olmak üzere öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak. Nisan ayında uygulanacak ara tatil ve Ramazan tatili aynı tarihlere denk geldiğinden ayrıca tatil olmayacak.