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Yarıyıl tatili 15 gün mü, 1 ay sürecek mi? Ne zaman bitecek? Sömestr tatili kaç gün, uzatıldı mı? 2022-2023 MEB TATİL TARİHLERİ

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2023 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
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Yarıyıl tatili 15 gün mü, 1 ay sürecek mi? Ne zaman bitecek? Sömestr tatili kaç gün, uzatıldı mı? 2022-2023 MEB TATİL TARİHLERİ

Yarıyıl tatili uzatıldı mı sorusu öğrencilerin gündeminde sıklıkla yer alıyor. Karne heyecanı içerisinde olan binlerce öğrenci aynı zamanda da tatil için sabırsızlanıyor. Eylül ayı itibarıyla yoğun bir ders temposu içerisine giren öğrenciler sömestr tatili ile ilgili detayları araştırıyor. Peki yarıyıl tatili kaç gün, uzatıldı mı? Ne zaman bitecek? Sömestr tatili 15 gün mü, 1 ay sürecek mi?

Yarıyıl tatili kaç gün, uzatıldı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. 20 Ocak Cuma günü itibarıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönemi son buluyor. Binlerce lise, ortaokul ve ilkokul öğrencisi 15 tatile girmenin mutluluğu içerisinde. Peki yarıyıl tatili kaç gün sürecek? Sömestr tatili 15 gün mü, 1 ay mı?

SÖMESTR TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Sömestr tatili, bu yıl toplam 16 gün sürecek. 1 aya uzatılacağına dair ortaya atılan iddiaların gerçeklik payı bulunmuyor.6 Şubat'ta başlayan ikinci dönem faaliyetleri ara tatil sebebiyle 1 haftalık araya gidecek. Hafta sonu dahil olmak üzere öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak. Nisan ayında uygulanacak ara tatil ve Ramazan tatili aynı tarihlere denk geldiğinden ayrıca tatil olmayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak..

2023 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

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