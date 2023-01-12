Karneler ne zaman basılacak? Okullar hangi gün kapanıyor? Yarıyıl tatili kaç gün? Dersler ne zaman başlayacak? 2022-2023 MEB Tatil TAKVİMİ

KARNELER NE ZAMAN BASILACAK?

Karneler ne zaman basılır sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Karne basım süreci, son hafta tamamlanmakta olup sistem kapatılmaktadır. Karne basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.