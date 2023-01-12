HaberlerGaleri Karneler ne zaman basılacak? Okullar hangi gün kapanıyor? Yarıyıl tatili kaç gün? Dersler ne zaman başlayacak? 2022-2023 MEB Tatil TAKVİMİ
Karneler ne zaman basılacak? Okullar hangi gün kapanıyor? Yarıyıl tatili kaç gün? Dersler ne zaman başlayacak? 2022-2023 MEB Tatil TAKVİMİ
Yarıyıl tatilinin başlamasına sayılı günler kala öğrenciler karnelerin ne zaman basılacağını merak etmeye başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 23 Ocak'ta sonlanıyor. Eylül ayından itibaren yoğun ders temposunun içerisinde olan öğrenciler sömestr tatilini heyecanla bekliyor. Peki karneler ne zaman basılacak? Okullar hangi gün kapanıyor? Yarıyıl tatili kaç gün?