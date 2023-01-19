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Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 19.01.2023
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Yarıyıl tatili 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

Okulların yarıyıl tatiline girmesine kısa bir zaman kala, tatil tarihleri için araştırmalar başladı. Yarın başlayacak olan sömestr tatili sonrasında öğrenciler 15 günlük bir tatil dönemine girecek. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek?

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