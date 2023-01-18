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MEB'den yarıyıl tatili öncesi son dakika açıklaması: İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiriyor! Bu yıl ilk defa yapılacak

Yarıyıl tatili için geri sayım başlarken milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile bu yıl ilk defa uygulanacak yeni düzenlemenin detayları belli oldu. MEB'in yayımladığı duyuru ile konu hakkında ayrıntılar netleşti. İşte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan yeni düzenlemenin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:52
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MEB’den yarıyıl tatili öncesi son dakika açıklaması: İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiriyor! Bu yıl ilk defa yapılacak

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarıyıl tatili öncesi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiren açıklama geld. Geçen yıl hayata geçirilen yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez kış okulları yapılacak. Yarıyıl tatili süresince ücretsiz erişilebilecek kurslar için merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte tüm ayrıntılar...

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MEB’den yarıyıl tatili öncesi son dakika açıklaması: İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiriyor! Bu yıl ilk defa yapılacak

21 OCAK'TA BAŞLAYACAK

İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci, 20 Ocak'ta 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ilk yarıyıl tatilini yapmak üzere karne alacak. 2 haftalık yarıyıl tatilinde kış okulları açılacak. Bu yıl ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, 21 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

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MEB’den yarıyıl tatili öncesi son dakika açıklaması: İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiriyor! Bu yıl ilk defa yapılacak

İKİ HAFTADA TOPLAM 40 SAAT KURS

Matematik ve İngilizce derslerinde açılacak kurslarda, 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler için belirlenecek 5 grupta etkinlik yapılacak. Bir öğrenci bu kursların her ikisine de başvurabilecek.

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MEB’den yarıyıl tatili öncesi son dakika açıklaması: İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiriyor! Bu yıl ilk defa yapılacak

Öğrenciler bir dersten günlük 2, haftada 10, toplam 20 saatlik programlara katılacak. İki kursa katılan öğrenci, iki haftada toplam 40 saat ders almış olacak.

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MEB’den yarıyıl tatili öncesi son dakika açıklaması: İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiriyor! Bu yıl ilk defa yapılacak

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) destekleme ve yetiştirme kurslarında ise bilim ve sanat alanlarında her bir atölye programı, günlük en fazla 4 saat olmak üzere toplam 16 saat olarak planlanacak. Bir öğrenci, en fazla iki farklı atölye veya ders grubundan BİLSEM destekleme ve yetiştirme kursuna devam edebilecek, haftalık 16, toplam 32 saat atölyelere katılabilecek.

Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.