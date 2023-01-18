MEB’den yarıyıl tatili öncesi son dakika açıklaması: İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiriyor! Bu yıl ilk defa yapılacak

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) destekleme ve yetiştirme kurslarında ise bilim ve sanat alanlarında her bir atölye programı, günlük en fazla 4 saat olmak üzere toplam 16 saat olarak planlanacak. Bir öğrenci, en fazla iki farklı atölye veya ders grubundan BİLSEM destekleme ve yetiştirme kursuna devam edebilecek, haftalık 16, toplam 32 saat atölyelere katılabilecek.

Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.