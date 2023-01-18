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MEB'den yarıyıl tatili öncesi son dakika açıklaması: İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiriyor! Bu yıl ilk defa yapılacak
Yarıyıl tatili için geri sayım başlarken milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile bu yıl ilk defa uygulanacak yeni düzenlemenin detayları belli oldu. MEB'in yayımladığı duyuru ile konu hakkında ayrıntılar netleşti. İşte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan yeni düzenlemenin detayları...