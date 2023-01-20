Son dakika: Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili için son ders zili bugün çalacak | MEB'den yarıyıl tatilinde bir ilk
Son dakika haberi... 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erecek. 19 milyondan fazla öğrenci için son ders zili, iki haftalık yarıyıl tatili için çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde ücretsiz kurs açacak. Kurstan kimler yararlanacak? İşte detaylar...
12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erecek.
İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini alacak.
İLK KEZ 'KIŞ OKULLARI' HAYATA GEÇİRİLİYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs açacak. Bu kapsamda, ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, öğrencilerin bugün karne almasının ardından yarın başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.
MEB, "KIŞ OKULLARI"NI YARIYIL TATİLİNDE HAYATA GEÇİRİYOR
Yarıyıl tatilinde eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar, "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" olmak üzere 4 alanda açılacak.
Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.
KARNEDEN SONRA DİJİTAL MATERYALLER KULLANIMA AÇILACAK
Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleri için yarıyıl tatiline özel 5 ayrı dijital materyal de ilk kez öğrencilerin kullanıma sunulacak. MEB, yeni dijital eğitim materyallerini, bugünden itibaren karne alan öğrenciler için resmi internet sitesinden kullanıma sunacak.
Ücretsiz kurslarda kullanılacak materyaller de her seviyedeki öğrencinin gelişimi gözetilerek hem öğretici hem de keyifli vakit geçirmesini sağlayacak şekilde tasarlandı. Yeni yaklaşımların kullanıldığı programda, eğlenceli ve günlük yaşamla ilişkili, yaparak-yaşayarak öğrenme sürecini kapsayan ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş içerikler yer aldı.
MEB, yarıyıl tatilinde düzenlenecek lise kademesine yönelik kurslarda, yenilikçi yaklaşımlar içeren yeni matematik programını da ilk kez hazırladı. Bu kademeye yönelik kurslarda öğrenciler, şifre biliminin temellerini öğrenecekleri etkinliklerle kendi şifre algoritmalarını oluşturacak. "Verilerin serüveni" başlıklı etkinliklerde ise öğrencilerin veriyi toplayıp analiz edecekleri ve çıkarımda bulunacakları içerikler hazırlandı.
Bakanlık, kurslarda uygulanacak yeni matematik dersi programının uygulanması için yeni materyalleri internet sitesinden yayımladı.
BİLSEM'LERDE 55 FARKLI ATÖLYE KURULACAK
BİLSEM'lerdeki bilim ve sanat kursları, 2 ve 12. sınıf aralığındaki tüm öğrencilere açık olacak. Robotik, yapay zeka, yazılım geliştirme, havacılık ve uzay, yenilenebilir enerji, bilimsel araştırma teknikleri, akıl oyunları gibi alanlarda 55 farklı atölye, Türkiye'nin farklı bölgelerinde öğrencilerle buluşturulacak.
Yaklaşık 19 milyon öğrencinin karne alacağı iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 6 Şubat'ta başlayacak 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.
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