Uzman öğretmen sınavı var mı? Uzman öğretmen olma şartları nelerdir? Kimler uzman öğretmen olabilir?

Uzman öğretmen sınavı var mı? Uzman öğretmen olma şartları nelerdir? Yüzbinlerce öğretmen gelecek yıldan itibaren yeni bir öğretmenlik sistemi altında kadroda olacak. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan öğretmenler kadroya geçme müjdesi yaşayacak. Öğretmenlerde ise kıdem sistemi devreye girecek. Bu sisteme göre; uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik dereceleri geliyor. Uzman öğretmen maaşı ise 1.000 lira artacak. Peki; uzman öğretmen nasıl olunur? Uzman öğretmen sınavı var mı? İşte; uzman öğretmen olma şartları!