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Uzman öğretmen sınavı var mı? Uzman öğretmen olma şartları nelerdir? Kimler uzman öğretmen olabilir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2021
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Uzman öğretmen sınavı var mı? Uzman öğretmen olma şartları nelerdir? Kimler uzman öğretmen olabilir?

Uzman öğretmen sınavı var mı? Uzman öğretmen olma şartları nelerdir? Öğretmenlere getirilen kıdem sistemine göre, bazı öğretmenlere uzman öğretmen veya baş öğretmen olma hakkı tanınacak. Öğretmenler, uzman öğretmen kadrosuna geçerek maaşlarında 1.000 TL artış yaşayacak. Sözleşmeli öğretmen ayrımı da kaldırılacak ve tüm öğretmenler kadroya geçirilecek. Peki; uzman öğretmen sınavı var mı? Uzman öğretmen olma şartları nelerdir?

Uzman öğretmen sınavı var mı? Uzman öğretmen olma şartları nelerdir? Yüzbinlerce öğretmen gelecek yıldan itibaren yeni bir öğretmenlik sistemi altında kadroda olacak. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan öğretmenler kadroya geçme müjdesi yaşayacak. Öğretmenlerde ise kıdem sistemi devreye girecek. Bu sisteme göre; uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik dereceleri geliyor. Uzman öğretmen maaşı ise 1.000 lira artacak. Peki; uzman öğretmen nasıl olunur? Uzman öğretmen sınavı var mı? İşte; uzman öğretmen olma şartları!

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UZMAN ÖĞRETMEN OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır." dedi.

"Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." açıklamasında bulunan Başkan Erdoğan, "Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hak, görev ve sorumlulukları netleştiriyoruz." dedi.

Erdoğan, "Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır." ifadelerini kullandı.

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI VAR MI?

Uzman öğretmenlik sınavının olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği takdirde detaylı bilgileri haberimizden öğrenebileceksiniz.

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