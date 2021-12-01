Başöğretmen ve uzman öğretmenlik nedir, nasıl olunur? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 20. Milli Eğitim Şûrası bugün gerçekleştirildi. 20. Milli Eğitim Şûrası açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, öğretmenler için müjdeli haberleri peş peşe açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe çevrildi. Peki, başöğretmen ve uzman öğretmenlik nedir, nasıl olunur? MEB uzman öğretmenlik maaşı ne kadar olacak? İşte cevaplar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMEN NEDİR, NASIL OLUNUR.?

10 yılını dolduran öğretmenlere uzman öğretmenlik hakkı getirilecek. Uzman öğretmenlik ile derece alacak olan öğretmenlerin maaşlarına da 1000 TL artış yapılacak.

Uzman öğretmenler belirlenen sınava katılarak başöğretmen olabilecekler. Yüksek lisans yapan öğretmenler bu sınavdan muaf olacak. Sınavdan başarılı olanlar başöğretmen unvanıyla görev yapacak.