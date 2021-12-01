Başöğretmen ve uzman öğretmenlik nedir, nasıl olunur? MEB uzman öğretmenlik maaşı ne kadar olacak?
Öğretmenlere müjdeli haberler peş peşe geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20. Milli Eğitim Şûrası'na katıldı. Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamalarının ardından "başöğretmen" ve "uzman öğretmenlik" detayları araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, başöğretmen ve uzman öğretmenlik nedir, nasıl olunur? MEB uzman öğretmenlik maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...
Başöğretmen ve uzman öğretmenlik nedir, nasıl olunur? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 20. Milli Eğitim Şûrası bugün gerçekleştirildi. 20. Milli Eğitim Şûrası açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, öğretmenler için müjdeli haberleri peş peşe açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe çevrildi. Peki, başöğretmen ve uzman öğretmenlik nedir, nasıl olunur? MEB uzman öğretmenlik maaşı ne kadar olacak? İşte cevaplar...
UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMEN NEDİR, NASIL OLUNUR.?
10 yılını dolduran öğretmenlere uzman öğretmenlik hakkı getirilecek. Uzman öğretmenlik ile derece alacak olan öğretmenlerin maaşlarına da 1000 TL artış yapılacak.
Uzman öğretmenler belirlenen sınava katılarak başöğretmen olabilecekler. Yüksek lisans yapan öğretmenler bu sınavdan muaf olacak. Sınavdan başarılı olanlar başöğretmen unvanıyla görev yapacak.
Başkan Erdoğan, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 TL artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır.
Uzman öğretmenler sınavda başarılı olduklarında başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Maaşlarında da 2000 TL artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. 1. derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini 3600'e çıkarıyoruz."
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KALKTI MI? KADRO NE ZAMAN?
Başkan Erdoğan, sözleşmeli öğretmenler ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar. Bu tarihi reformun şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
Öğretmenlik Meslek Kanunu ilerleyen günlerce Meclis'e sunulacak. Söz konusu kanunun yasalaşmasının ardından sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi bekleniyor. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.
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