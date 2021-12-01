MEB AKS sınavı kalktı mı? Öğretmen Adaylık Kaldırma Sınavı kalktı mı? Yeni sistem nasıl olacak?
MEB AKS sınavı kalktı mı? Sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenler için düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası'nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, AKS sınavı ile ilgili detayları açıkladı. Peki, MEB AKS sınavı kalktı mı? Öğretmen Adaylık Kaldırma Sınavı kalktı mı? Yeni sistem nasıl olacak? İşte haberin detayları...
MEB AKS sınavı kalktı mı? Öğretmenlerin özlük haklarını artırmayı mali ve çalışma şartlarını iyileştirmeyi ihmal etmediklerini belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenler için düzenlenen "Adaylık Kaldırma Sınavı" (AKS) hakkında alınan yeni kararı açıkladı. Peki, MEB AKS sınavı kalktı mı? Öğretmen Adaylık Kaldırma Sınavı kalktı mı? Yeni sistem nasıl olacak? İşte son gelişmeler...
ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KALKTI MI?
Yeni sistem ile adaylık kaldırma sınavı sona erecek. Başkan Erdoğan, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Adaylık kaldırma sınavını artık bir kenara bırakıyoruz, bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız."
YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?
Başkan Erdoğan, öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanacağını belirtti. Ancak programın detayları henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde konu hakkında açıklama gelmesi bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
ÖĞRETMENLERE MÜJDE!
Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla getirilecek yenilikler ile öğretmenlere verilecek yeni haklara ilişkin şunları kaydetti:
"Bu çalışma, öğretmenlerimizin mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları da sağlayacaktır.
Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri ve sorumlulukları da netleştiriyoruz.
Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacaklar, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır.
Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklardır. Yine bu öğretmenlerimize ilave bir derece verecek, ayrıca maaşlarında da 2000 lira artışa gideceğiz.
Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. Böylece öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken lisans üstü eğitim için de çok önemli teşvikler vereceğiz.
Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz verdiğimiz şekilde 3600'e çıkarıyoruz.
Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar."
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