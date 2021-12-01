MEB AKS sınavı kalktı mı? Öğretmenlerin özlük haklarını artırmayı mali ve çalışma şartlarını iyileştirmeyi ihmal etmediklerini belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenler için düzenlenen "Adaylık Kaldırma Sınavı" (AKS) hakkında alınan yeni kararı açıkladı. Peki, MEB AKS sınavı kalktı mı? Öğretmen Adaylık Kaldırma Sınavı kalktı mı? Yeni sistem nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KALKTI MI?

Yeni sistem ile adaylık kaldırma sınavı sona erecek. Başkan Erdoğan, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adaylık kaldırma sınavını artık bir kenara bırakıyoruz, bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız."