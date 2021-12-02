Öğrenci ve öğretmen gözüyle "Milli Eğitim Şurası"

20. Milli Eğitim Şurası'nın ikinci gününde "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" olmak üzere 3 ihtisas komisyonu 600 katılımcı ile çalışmalarına bir otelde devam ediyor.

DOKTORASINI TAMAMLAYAN ÖĞRETMEN BAŞÖĞRETMENLİK İÇİN HEYECANLI

"Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" komisyonu üyelerinden Ankara Yenimahalle Ayşe Tokur İlkokulunda müdür yardımcısı ve Hacettepe Üniversitesinde eğitim yönetimi alanında doktorasını tamamlayan Bahar Yakut Özek, şurada çok fazla çeşitlilik bulunduğuna işaret ederek, "Hem üniversite akademisyenleri, sivil savunma kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler çok çeşitli katmanlı bir katılım söz konusu. Fikirlerimizi çok rahat ve demokratik bir ortamda komisyona iletebiliyoruz. Bu bizi çok mutlu etti." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun detaylarını açıklamasına ilişkin Özek, "Şu an kanunun netleştirilmesi ile ilgili de sahadan birçok arkadaştan dönüş aldık, Öğretmenlik Meslek Kanunu, tüm öğretmenler açısından heyecan verici, herkes çok mutlu. Umutlarımız yeşerdi diyebilirim açıkçası. Öğretmenlerdeki dinamizmi biraz ateşledi bu kanun." dedi.

Doktorasını tamamladığı için yeni kanun ile birlikte başöğretmenlik sürecine dahil olacağını aktaran Özek, "Kanun, umarım tez zamanda hayata geçirilir." diye konuştu.

Şuranın "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" komisyonu üyelerinden Hatay Dörtyol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Uğur Kantekin ise şuraya yeni öneriler sunacaklarını, müfredata "gönül kodları" dersinin konulmasının da bunların arasında yer alacağını söyledi. Kantekin ayrıca, Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndan çok mutlu olduklarını dile getirdi.

ÇOK DEMOKRATİK VE PAYLAŞIMCI ORTAM

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedef Cambazoğlu Bilici ise 15 yıldır öğretmen eğitimi ve öğretmen yeterlilikleri üzerine çalışmalar yaptığını anlattı.

"Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" komisyonunda yer aldığını aktaran Bilici, "Şurada çok demokratik ve paylaşımcı bir ortam bulunuyor. Farklı paydaşlar, özel kurumlar, üniversitelerde çalışan öğretim üyeleri, devlet üniversitelerinde çalışan öğretim üyeleri, öğrencilerin burada bulunması şurayı çok daha zengin hale getiriyor. Şurada, öğretmenlerin ve adayların mesleki eğitimlerine yönelik çağın gerektirdiği dijital gelişmeler ve kök değerlere ilişkin önerilerimiz tavsiyelerimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

ÖĞRENCİLER ŞURADA RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Milli Eğitim Bakanlığının 20. Milli Eğitim Şurası'nda tavsiye kararları için oy verme hakkı tanıdığı öğrenciler, komisyonlarda söz alarak görüş ve önerilerini sunuyor. Komisyonlarda ebeveynleri, öğretmenleri, bakanlık bürokratları ve sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle aynı sıralarda oturan öğrenciler, şuranın en renkli görüntüleri arasında yerlerini alıyor.

Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Suheda Arslan, öğretmenler aracılığıyla şuraya davet edildiklerini belirterek, "Böyle kıymetli bir toplantı içinde aktif şekilde örgün öğrenimin içinde olan öğrencilerin söz hakkı sahibi olması kesinlikle çok önemli. Böyle kıymetli insanları tanıyor olmak da bizim gelecekteki mesleğimize kesinlikle katkıda bulunacak, eminiz. Eğitim için söylediğimiz şeylere değer verilmesinden, dinlenilmesinden çok mutluyuz." dedi.

"Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" ihtisas komisyonu üyesi olduğunu aktaran Arslan, şu ifadelerini dile getirdi:

"Aslında öğretmenlerin gelişiyor olması, doğrudan öğrenciye faydalı bir durum. O yüzden bu komitede olmayı seçtik ve bu da bize bırakıldı. Öğretmenlerimiz hakkında, bizi eğitenler hakkında söz hakkı sahibi olduğumuz için çok mutluyuz. Öğrenciler ve öğretmenlerin sosyal ilişkilerin gelişmesi konusunda önerilerimiz var. Bunları komisyonda detaylı olarak anlattık. Çünkü öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki geliştiğinde aslında gelecek jenerasyonun da öğretmen-öğrenci ilişkisi daha da gelişecek."

Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi Komisyonu üyesi olan Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ayşe Enver ise şuranın büyük ilgi çektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu yaşta böyle büyük bir etkinliğe davet edilmek ve sözlerimizin dinlenmesinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Sonuçta eğitimleriyle ülkenin geleceğini belirleyecek olan bizleriz. Bu şurada gençlere bu kadar söz hakkı verilmesi ve eğitimde iyileştirmeler için bize söz hakkı verilmesi çok değerli. Önerim, şahsen mesleki eğitimin geliştirilmesi için öncelikli meslek liselerine yönelik önyargının kırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu ön yargının kırılması halinde meslek liselerinin çok daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum."