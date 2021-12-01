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Haberler Galeri Öğretmen maaşı 2022 ne kadar olacak? Öğretmen maaşına zam geliyor! Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşı ve şartları nelerdir?

Öğretmen maaşı 2022 ne kadar olacak? Öğretmen maaşına zam geliyor! Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşı ve şartları nelerdir?

Öğretmen maaşı 2022 ne kadar olacak? Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşı ve şartları nelerdir? Yüzbinlerce öğretmene müjdeli haber geldi! Gelecek yıl öğretmenlerin maaşına 2.000 TL'ye kadar artış geliyor. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla öğretmenlik sisteminde yapılacak değişiklikleri duyurdu. Verilen müjdeli habere göre; öğretmenlere uzman öğretmen ve baş öğretmen kademeleri gelecek. Sözleşmeli öğretmenler de kadroya geçirilecek. Peki; 2022 öğretmen maaşı ne kadar olacak? Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşı ve şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 01.12.2021 15:56 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 15:57
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Öğretmen maaşı 2022 ne kadar olacak? Öğretmen maaşına zam geliyor! Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşı ve şartları nelerdir?

2022 öğretmen maaşı ne kadar olacak? Öğretmen maaşına zam geliyor! Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna yer alan yüzbinlerce öğretmen, 2022 yılında yeni bir sistem altına alınacak. Yapılacak düzenlemeyle öğretmenlere kıdem gelecek. Uzman öğretmen ve baş öğretmen olmak üzere öğretmenlerin kadrosu değişecek. Böylelikle öğretmen maaşlarında 2.000 TL'ye kadar artış yaşanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğretmen maaşı 2022 ne kadar olacak? Öğretmen maaşına zam geliyor! Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşı ve şartları nelerdir?

Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar."

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Öğretmen maaşı 2022 ne kadar olacak? Öğretmen maaşına zam geliyor! Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşı ve şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hak, görev ve sorumlulukları netleştiriyoruz."

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Öğretmen maaşı 2022 ne kadar olacak? Öğretmen maaşına zam geliyor! Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşı ve şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır." dedi.

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Öğretmen maaşı 2022 ne kadar olacak? Öğretmen maaşına zam geliyor! Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşı ve şartları nelerdir?

Erdoğan, "Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır." ifadelerini kullandı.