Öğretmen maaşı 2022 ne kadar olacak? Öğretmen maaşına zam geliyor! Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşı ve şartları nelerdir?

Öğretmen maaşı 2022 ne kadar olacak? Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşı ve şartları nelerdir? Yüzbinlerce öğretmene müjdeli haber geldi! Gelecek yıl öğretmenlerin maaşına 2.000 TL'ye kadar artış geliyor. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla öğretmenlik sisteminde yapılacak değişiklikleri duyurdu. Verilen müjdeli habere göre; öğretmenlere uzman öğretmen ve baş öğretmen kademeleri gelecek. Sözleşmeli öğretmenler de kadroya geçirilecek. Peki; 2022 öğretmen maaşı ne kadar olacak? Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşı ve şartları nelerdir?