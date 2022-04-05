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MEB özel yetenekli öğrenciler için 19 alanda yardımcı ders materyali yayımladı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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MEB özel yetenekli öğrenciler için 19 alanda yardımcı ders materyali yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alan özel yetenekli öğrencilere yönelik 19 farklı alanda etkinlik temelli ders materyallerini erişime açtı. Bakan Özer, "Hazırlanan yardımcı ders materyalleriyle özel yetenekli öğrencilerimize sunduğumuz eğitimin niteliğini sürekli artırıyoruz" dedi.

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