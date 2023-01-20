AÖL KAYIT YENİLEME 2023: Ne zaman? 2. dönem kayıtları nerede, nasıl yapılır? AÖL kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri ile ilgili detaylar araştırılıyor. AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte öğrenciler 2. dönem için hazırlıklara başladı. Binlerce öğrenci arama motorlarında "AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıtlar ne zaman?" sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
AÖL kayıt yenileme ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönemi son bulurken lise eğitim hayatını açıktan sürdüren öğrenciler ve kayıtlarını açığa aldırmak isteyenler detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kayıt yenileme ve ilk kayıt kılavuzu yayımlandı. Peki AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıtlar ne zaman? AÖL kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?
AÇIK LİSE 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?
AÖL 1. dönem sonuçları açıklandı. Bunun yanında 2. dönem kayıt tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Açıklama şu şekilde:
"2022-2023 eğitim öğretim yılı 2022-2. Dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt iş ve işlemleri 20 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar ekteki kılavuzlar doğrultusunda yapılacaktır."
İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN!
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI TARİHLERİ
Geçen sene Mart ayında yapılan AÖL 2. dönem sınavları, bu sene ne zaman yapılacak henüz belli değil. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
Bu dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.
AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?
2022-2023 AÖL 1. Dönem sınavları online yapıldı. İkinci dönem sınavları online mı olacak henüz belli değil.
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