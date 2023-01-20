AÖL KAYIT YENİLEME 2023: Ne zaman? 2. dönem kayıtları nerede, nasıl yapılır? AÖL kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

AÖL kayıt yenileme ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönemi son bulurken lise eğitim hayatını açıktan sürdüren öğrenciler ve kayıtlarını açığa aldırmak isteyenler detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kayıt yenileme ve ilk kayıt kılavuzu yayımlandı. Peki AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıtlar ne zaman? AÖL kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

AÇIK LİSE 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖL 1. dönem sonuçları açıklandı. Bunun yanında 2. dönem kayıt tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Açıklama şu şekilde: