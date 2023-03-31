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Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engelli öğretmen ataması müjdesi! Tarih belli oldu

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 31.03.2023 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
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Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığı’ndan engelli öğretmen ataması müjdesi! Tarih belli oldu

Son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanlığı, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını, 2020 ve 2022 EKPSS'den 50 ve üzeri puan alanların 3-7 Nisan'da başvurabileceğini bildirdi.

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