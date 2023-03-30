Üniversiteler açılacak mı son dakika? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Erol Özvar tarihi açıkladı!

YÖK son dakika! "Üniversiteler açılacak mı 2023? sorusunun cevabı YÖK Başkanı Erol Özvar'ın son dakika açıklamalarının ardından yanıt buldu.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından KYK yurtlarının depremzedeler için kullanılması dolayısıyla üniversiteler online eğitime geçti.Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'dan konu hakkında açıklamalar gelmişti. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar hibrit seçeneğin de gündemde olduğunu aktarmıştı. Peki, Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? İşte, son dakika gelişmeler...