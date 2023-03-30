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Üniversiteler açılacak mı son dakika? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Erol Özvar tarihi açıkladı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2023 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
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Üniversiteler açılacak mı son dakika? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Erol Özvar tarihi açıkladı!

"Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem faciası sonrasında okulların eğitim ve öğretim takvimine ara verildi. Üniversitelerde uzaktan eğitim sistemine geçiş yaptı. YÖK Başkanı Erol Özvar, konu hakkında açıklamada bulundu. Peki, Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı 2023? YÖK ne zaman açıklama yapacak?

YÖK son dakika! "Üniversiteler açılacak mı 2023? sorusunun cevabı YÖK Başkanı Erol Özvar'ın son dakika açıklamalarının ardından yanıt buldu.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından KYK yurtlarının depremzedeler için kullanılması dolayısıyla üniversiteler online eğitime geçti.Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'dan konu hakkında açıklamalar gelmişti. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar hibrit seçeneğin de gündemde olduğunu aktarmıştı. Peki, Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? İşte, son dakika gelişmeler...

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE EĞİTİME AÇILACAK MI?

YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

Özvar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Üniversitelerimizin yurtlarını depremin hemen sonrasında vatandaşlarımıza tahsis ettik. Yurtlarımız, depremin ilk etkilerini ortadan kaldırmada önemli işlevler görmüştür.

Yükseköğretim Kurulumuz bu zor dönemde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam etmektedir. Depremde 1589 öğrenciyi kaybettik.

YÖK olarak devletin diğer kurumlarıyla birlikte depremin etkilerini azaltmak için bir takım tedbirler aldık. YÖK olarak 30 Mart 2023 itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin aldığımız yeni kararları paylaşacağız:

- 3 Nisan 2023 itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere

-Uzaktan öğretim ile beraber, isteyen öğrencilere yüz yüze eğitim şartı

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