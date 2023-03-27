"Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? MEB Öğretmen atama branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 yılı öğretmen atama takviminin ardından, ön başvuru tarihleri ve branş dağılımı belli oldu. Peki, Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? MEB Öğretmen atama branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı?