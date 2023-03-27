Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? MEB Öğretmen atama branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı?
"Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atama takviminin MEB tarafından yayımlanmasıyla birlikte, öğretmen ataması ön başvuru, sözlü sınav ve atama tercihleri için tarihler belli oldu. Peki, Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? MEB Öğretmen atama branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı?
"Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? MEB Öğretmen atama branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 yılı öğretmen atama takviminin ardından, ön başvuru tarihleri ve branş dağılımı belli oldu. Peki, Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? MEB Öğretmen atama branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı?
ÖN BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımına ilişkin bilgi verdi.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Özer, öğretmen ataması ön başvurularının 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.
BAKAN ÖZER ATAMA TAKVİMİNİ DUYURDU
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin 4 Nisan'da ilan edileceğini bildiren Özer, "Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız.
Öğretmenlerimiz, 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI
Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağını kaydeden Özer, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." bilgisini paylaştı.
50 TABAN PUAN ESAS ALINACAK
Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanının esas alındığını açıklayan Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? MEB Öğretmen atama branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı?
- Telefon zammı ne zaman 2023? Cep telefonlarına zam mı geldi, hangi markalarda geçerli olacak?
- Zekat ne zaman verilir, kimlere verilmez? Diyanet İşleri Başkanlığı ZEKAT VERME ŞARTLARI!
- 2023 çay desteklemeleri ne zaman ödenecek? Çay destekleme 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı? Rize, Artvin, Trabzon...
- İslam Memiş'in NET ALTIN tahmini heyecanlandırdı! 'Bu yıl onu çok duyacağız' dedi! Gram altın için yeni istikamet '1.550 TL'
- Emekliye 7.500 TL piyangosu vurdu! Artış ile güncellendi, emekliye taban aylık zammı! SSK, Bağkur ve EYT'li için aylık dilim...
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman 2023? Sağlık Bakanlığı kura çekim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- TOGG KURA SONUÇLARI 2023! TOGG kura çekilişi ne zaman, başvuru sonuçları hemen açıklanır mı?
- İFTAR MENÜ FİKİRLERİ 2023 | Bugün ne pişirsem? Çorba, ana yemek, tatlı tarifleri! Kolay, pratik, ekonomik, hızlı yemek tarifleri...
- Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mart - Nisan buzağı destekleri yattı mı?
- Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı BAŞLADI mı? İŞKUR Adalet Bakanlığı BAŞVURU TARİHLERİ 2023! Kadro dağılımı, meslek grupları...