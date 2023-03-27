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Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? MEB Öğretmen atama branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2023
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Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? MEB Öğretmen atama branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı?

"Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atama takviminin MEB tarafından yayımlanmasıyla birlikte, öğretmen ataması ön başvuru, sözlü sınav ve atama tercihleri için tarihler belli oldu. Peki, Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? MEB Öğretmen atama branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı?

"Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? MEB Öğretmen atama branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 yılı öğretmen atama takviminin ardından, ön başvuru tarihleri ve branş dağılımı belli oldu. Peki, Öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? MEB Öğretmen atama branş ve kontenjan dağılımı açıklandı mı?

ÖN BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımına ilişkin bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Özer, öğretmen ataması ön başvurularının 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

BAKAN ÖZER ATAMA TAKVİMİNİ DUYURDU

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin 4 Nisan'da ilan edileceğini bildiren Özer, "Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız.

Öğretmenlerimiz, 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağını kaydeden Özer, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." bilgisini paylaştı.

50 TABAN PUAN ESAS ALINACAK

Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanının esas alındığını açıklayan Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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