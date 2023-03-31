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YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman? 2023 Üniversite sınavı geç başvurular ne zaman bitiyor, ücreti ne kadar?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2023 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
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YKS’ye kaç gün kaldı, ne zaman? 2023 Üniversite sınavı geç başvurular ne zaman bitiyor, ücreti ne kadar?

YKS sınavına ilişkin detaylar araştırılıyor. Üniversite sınavına hazırlanan yüz binlerce öğrenci YKS'ye kaç gün kaldığını araştırıyor. TYT, AYT VE YDT'den oluşan YKS'nin geç başvuru tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman? 2023 üniversite sınavı geç başvurular ne zaman bitiyor? Geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

2023 YKS'ye girecek olan öğrenciler detayları araştırmaya başladı. Başvuru süreci tamamlanan YKS başvurularında işlemlerini tamamlayamayan öğrenciler için geç başvurular başladı. Peki YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman? 2023 üniversite sınavı geç başvurular ne zaman bitiyor? Geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte konuya ilişkin detaylar...

2023 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Üniversite sınavına katılacak öğrenciler YKS geç başvuru işlemlerini 27 Mart-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirebilirler.

8-23 Mart 2023 tarihleri arasında YKS'ye başvuran ancak AYT ve/veya YDT'ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru günlerinde bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YKS geç başvuru işlemi belirlenen tarihler doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapan adaylar, katılmak istedikleri oturumu belirleyerek ardından sınav ücretini yatırarak geç başvuru işlemlerini yapabilirler.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Üniversite sınavı AYT-TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda düzenlenecek. Adaylar katılmak istedikleri oturum başına sınav ücreti ödeyecek. 2023 yılında YKS oturum ücreti 115 TL olarak belirlendi. Depremden etkilenen öğrencilerden sınav ücreti alınmayacak.

Geç başvuru günlerinde işlem yapan öğrencilerden sınav ücreti %50 artırımlı olarak tahsil edilecek. ÖSYM'nin açıklamasına göre sınav ücreti yüzde 50 zamlı durumda 172 TL'ye denk gelmektedir.

2023 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi)

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar)

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika

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