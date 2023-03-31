YKS’ye kaç gün kaldı, ne zaman? 2023 Üniversite sınavı geç başvurular ne zaman bitiyor, ücreti ne kadar?

2023 YKS'ye girecek olan öğrenciler detayları araştırmaya başladı. Başvuru süreci tamamlanan YKS başvurularında işlemlerini tamamlayamayan öğrenciler için geç başvurular başladı. Peki YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman? 2023 üniversite sınavı geç başvurular ne zaman bitiyor? Geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte konuya ilişkin detaylar...

2023 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Üniversite sınavına katılacak öğrenciler YKS geç başvuru işlemlerini 27 Mart-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirebilirler.