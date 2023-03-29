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Haberler Galeri Geçici işçilere kadro son dakika 2023! 90 bin işçi için Meclis açıklaması geldi! Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş...

Geçici işçilere kadro son dakika 2023! 90 bin işçi için Meclis açıklaması geldi! Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş...

Geçici işçiye kadro düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Merakla beklenen düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından geçici işçilere kadrolu işçi olarak çalışması ve sosyal haklarında iyileştirmeler sağlanacak. Gözler kadro düzenlemesi bekleyen ücretli öğretmen, TYP ve belediye işçilerine çevrildi. Peki, Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş ve belediye işçilerine kadro olacak mı? İşte konu hakkında son açıklamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2023 13:22
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Geçici işçilere kadro son dakika 2023! 90 bin işçi için Meclis açıklaması geldi! Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş...

Geçici işçiye kadro düzenlemesi Meclis'ten geçerken, kapsam dışında kalanlar kadro açıklamalarını yakından takip ediyor. AK Parti'li Elitaş son açıklamasında, "Geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlardaki kadrolarda herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde kurum ilan edecek." ifadelerine yer verdi. Peki, Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş ve belediye şirket işçilerina kadro gelecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Geçici işçilere kadro son dakika 2023! 90 bin işçi için Meclis açıklaması geldi! Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş...

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRODA SON DURUM

En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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Geçici işçilere kadro son dakika 2023! 90 bin işçi için Meclis açıklaması geldi! Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş...

Öte yandan AK Parti'li Elitaş, teklifteki, geçici işçilerle ilgili bölüme değinerek "Geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlardaki kadrolarda herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde kurum ilan edecek.

Kıdem sırasına göre; halen çalışan veya çalışma hakkı bulunan geçici işçilere öncelik vermekle birlikte onları kadrolu işçi haline dönüştürmüş olacak" diye konuştu.

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Geçici işçilere kadro son dakika 2023! 90 bin işçi için Meclis açıklaması geldi! Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş...

RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Düzenleme Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak hayat geçecek. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek.

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Geçici işçilere kadro son dakika 2023! 90 bin işçi için Meclis açıklaması geldi! Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş...

Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek.