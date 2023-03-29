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Geçici işçilere kadro son dakika 2023! 90 bin işçi için Meclis açıklaması geldi! Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş...
Geçici işçiye kadro düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Merakla beklenen düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından geçici işçilere kadrolu işçi olarak çalışması ve sosyal haklarında iyileştirmeler sağlanacak. Gözler kadro düzenlemesi bekleyen ücretli öğretmen, TYP ve belediye işçilerine çevrildi. Peki, Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş ve belediye işçilerine kadro olacak mı? İşte konu hakkında son açıklamalar!