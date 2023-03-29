Geçici işçilere kadro son dakika 2023! 90 bin işçi için Meclis açıklaması geldi! Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş...

Öte yandan AK Parti'li Elitaş, teklifteki, geçici işçilerle ilgili bölüme değinerek "Geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlardaki kadrolarda herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde kurum ilan edecek.

Kıdem sırasına göre; halen çalışan veya çalışma hakkı bulunan geçici işçilere öncelik vermekle birlikte onları kadrolu işçi haline dönüştürmüş olacak" diye konuştu.