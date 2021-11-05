Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den ara tatil açıklaması! Öğretmenler 15-22 Kasım’da okula gidecek mi?

Bakan Özer, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın ev sahipliğinde yapılan "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"nın ardından açıklamada bulundu.

Bakanlığın, 2021 yılı içinde Bursa'da okul yapımıyla ilgili yaklaşık 400 milyonluk desteğinin söz konusu olduğunu aktaran Özer, "Bunların bir kısmı yeni okul yapımı olduğu gibi bir kısmı da güçlendirme ve desteklemeyle ilgili süreçlerde kullanılan yatırım miktarları. Sayın Vali'miz ve Sayın İl Milli Eğitim Müdürü'müz Bursa'daki tüm ilçelerin ihtiyaçlarıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirmede sunuş yaptılar. Sayın vekillerimizle birlikte tüm ilçelerimizdeki hem okullaşma oranlarını yükseltmek hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azalmak ve derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmak için ilave hangi yatırımları yapabiliriz onları değerlendirdik." diye konuştu.

Bursa genelinde inşa edilecek okullara ilişkin bilgileri paylaşan Milli Eğitim Bakanı Özer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Osmangazi ilçemize 7 tane ilkokul ve ortaokul yapacağız. Bir de Osmangazi ilçemize özel eğitim kampüsü yapacağız. Özel eğitim kampüsünün içinde özel eğitim anaokulu olacak. Özel eğitim uygulama okulu 1, 2 ve 3. kademe olacak. Aynı zamanda özel eğitim meslek okulu olacak. Bir de özel eğitim öğrencilerinin velilerinin, çocuklarını orada beklerken nitelikle zaman geçirmeleriyle ilgili halk eğitim kurslarını alacakları konferans salonu, eğitim birimlerinin olduğu ayrı bir mekan olacak. Dolayısıyla Osmangazi'ye 7 tane ilkokul, ortaokul, bir tane özel eğitim kampüsü yapacağız. Yıldırım ilçemize 5 tane ilkokul, ortaokul yapacağız. Nilüfer ilçemize 4 tane ilkokul, ortaokul, Gürsu ilçemize biri ilkokul, diğeri ortaokul olmak üzere 2 tane yeni okul, İnegöl ilçemize 2'si ilkokul, biri ortaokul olmak üzere 3 tane yeni okul, Gemlik ilçemize bir tane 24 derslikli ilkokul, Orhangazi ilçemize de bir tane 24 derslikli ilkokul yapma kararını aldık."