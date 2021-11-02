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Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2021 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021
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Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim konusunda son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, yüz yüze eğitim hakkında, "Okulların kapanması gibi bir durum söz konusu değildir." dedi.

Bakan Özer, yüz yüze eğitim hakkında yaptığı açıklamada, "Okulların kapanması gibi bir durum söz konusu değildir." dedi.

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