Üniversiteler kapanacak mı? 2021-2022 Üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin kapanıp kapanmayacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Vaka artışı ve eğitim konusuyla ilgili Bakan Fahrettin Koca açıklamalarda bulunmuştu. İşte, Üniversiteler kapanacak mı? 2021-2022 Üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilecek mi?

ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

Üniversitelerin kapanması konusu ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz haftalarda Covid-19 salgınında aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ının 23 yaş altı vatandaşlardan oluştuğuna işaret etmiş ve üniversitelerdeki eğitim durumuyla ilgili şöyle konuşmuştu: