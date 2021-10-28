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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Anaokullarındaki karantina süresi 10 güne düşürüldü

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 28.10.2021
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Anaokullarındaki karantina süresi 10 güne düşürüldü

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, anaokullarındaki karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürüldüğünü açıkladı. Yeni uygulama yarından itibaren geçerli olacak.

Daha önce ilkokul ve ortaokul öğrencileri için böyle bir karar alınmıştı. Şimdi de Anaokulu öğrencileri için aynı yönde bir karar alındı. Anaokullarında da Koronavirüs karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü.

Bakan Özer uygulamanın yarından itibaren uygulanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni dönemde eğitimde izlenecek yol haritasıyla ilgili de konuştu, "Benden reform beklemeyin. Önceliğim reform değil, mevcut hizmetleri geliştirmek, eksiklerimizi gidermek." dedi.

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