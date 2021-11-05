Ara tatilde seminer olacak mı? 15-22 Kasım 2021 MEB seminer online mı olacak?
Ara tatilde seminer olacak mı? 15-22 Kasım tarihleri arasında öğrenciler bir hafta tatil yapacak. Tatilde öğretmenler okula gidip gitmeyeceğini merak ederken, MEB seminer online mı olacak sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Öğretmenler ara tatilde seminer olacak mı sorusuna cevap arıyordu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den açıklama geldi!
MEB seminer online mı olacak? 15-22 Kasım ara tatilde seminer olacak mı? Öğretmenler ara tatilde seminer olup olmayacağını merak ediyor. Öğrenciler ve öğretmenler Kasım ayında bir hafta ara tatil yapacak. Dinlenme fırsatı yakalayacak öğretmenler ara tatilde seminer olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki; 2021 MEB seminer online mı olacak? İşte; ara tatildeki eğitimlerle ilgili bilgiler!
ARA TATİLDE SEMİNER OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bizim eğitim sistemi devasa bir eğitim sistemidir. 18 milyon öğrencinin olduğu, 1,2 milyon öğretmenin olduğu ve eğitim sisteminde 71 bin 320 okulun aktif olarak işlediği bir sistemdir. Bugün itibariyle 850 bin dersliğin içerisinde 2 bin 276 dersliğimiz yüz yüze eğitime ara vermiştir. Dolayısıyla yüz yüze eğitime ara veren derslik sayımız yüzde 1'in çok çok altındadır. Bugün itibariyle tüm derslikleri kapalı olan tek bir okulumuz bulunmamaktadır.
Bu süreç içerisinde en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanmasıdır. Birinci doz aşı oranı yaklaşık yüzde 93'ken, ikinci doz aşı oranı bugün itibariyle yüzde 88'dir.
Bir de aşı olmayın bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmenlerimizin oluşturduğu yüzde 5'i de dikkate aldığımız zaman en az 2 doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 93 oranındadır. Bu süreçteki en büyük avantajımız Türkiye ortalamasının çok üzerinde hem Avrupa üzerinde öğretmenlerin aşılama oranları üzerinde bir performans gösteren öğretmenlerimizin aşılanma oranları bizleri bugüne getirmiştir" dedi.
2021-2022 eğitim öğretim yılındaki 15 ve 19 kasım tarihleri arasında 1 haftalık tatil olacağını yenileyen Bakan Özer, "Öğrencilerimiz bu 1 hafta içerisinde aileleriyle birlikte dinlenecekler.
10 haftalık eğitimden sonra bir haftalık bir dinlenme molası verecekler. Bilindiği gibi ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri var. Bu 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimitini uzaktan sağlayacağız. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu tarihler arasında okula gelmeyecekler. İdari izinli olarak sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim. Öğretmenlerimiz de bu süreçte çok yoruldular. Onlarda 1 hafta dinlenmiş olacaklar" dedi.
MEB ARA TATİL TAKVİMİ
1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek.
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.
Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
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