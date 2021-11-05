Ara tatilde seminer olacak mı? 15-22 Kasım 2021 MEB seminer online mı olacak?

MEB seminer online mı olacak? 15-22 Kasım ara tatilde seminer olacak mı? Öğretmenler ara tatilde seminer olup olmayacağını merak ediyor. Öğrenciler ve öğretmenler Kasım ayında bir hafta ara tatil yapacak. Dinlenme fırsatı yakalayacak öğretmenler ara tatilde seminer olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki; 2021 MEB seminer online mı olacak? İşte; ara tatildeki eğitimlerle ilgili bilgiler!

ARA TATİLDE SEMİNER OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bizim eğitim sistemi devasa bir eğitim sistemidir. 18 milyon öğrencinin olduğu, 1,2 milyon öğretmenin olduğu ve eğitim sisteminde 71 bin 320 okulun aktif olarak işlediği bir sistemdir. Bugün itibariyle 850 bin dersliğin içerisinde 2 bin 276 dersliğimiz yüz yüze eğitime ara vermiştir. Dolayısıyla yüz yüze eğitime ara veren derslik sayımız yüzde 1'in çok çok altındadır. Bugün itibariyle tüm derslikleri kapalı olan tek bir okulumuz bulunmamaktadır.