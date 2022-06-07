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Son dakika: LGS'de iptal edilen soru var mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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Son dakika: LGS’de iptal edilen soru var mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS sınavına ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "LGS'de iptal edilen soru var mı? 3600 ek göstergeden kaç öğretmen yararlanacak? sorularına yanıt verdi. Öte yandan Özer, "İlk defa burada açıklıyorum." diyerek 12. sınıf öğrencilerini ilgilendiren haberi verdi. İşte haberin detayları...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS'de bugün itibariyle iptal edilen sorunun olmadığını açıkladı. Bakan Özer, "İlk defa burada açıklıyorum. 12. sınıf öğrencilerini devamsızlıktan sınıfta bırakmayacağız" dedi.

İşte Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar:

LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok. İlk defa burada açıklıyorum. 12. sınıf öğrencilerini devamsızlıktan sınıfta bırakmayacağız. 12. sınıf öğrencileri devamsızlığı kafalarından çıkarsınlar. YKS'ye girecek öğrencilere de başarılar diliyorum.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

3600 açılımından önce biz öğretmenlik meslek kanunu çıkartıldı. Şu anda sistemimizde 1.2 milyon öğretmenimiz var. 60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında emekli öğretmenimiz var onlar da 3600 hakkından yararlanmış olacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Son 19 yılda eğitim sistemine en fazla öğretmen ataması yapan iktidar bu iktidar. 500 bin öğretmen varken bu öğretmenlerin yüzde 40'ı kadınken, bugün bu oran arttı, kadın öğretmen sayısı da arttı, yüzde 59. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltamadığınız zaman kalite düşer.

Eğitim sistemindeki öğretmenlerin yüzde 75'ini son 19 yılda atadık. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar, öğretmen atamaları devam edecek. İstanbul'a ağırlık verdik. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a vereceğiz. Atanacak öğretmenlerin yüzde 50'si İstanbul'a atanacak. İstanbul'a ağırlık verdik. Öğretmen ataması olacak. Ama takvimini tüm hazırlıklar bittiğinde sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-23 öğretim yılına atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz.

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİNİ AÇIKLADI

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ

Ara sınıfları keyfe keder şekilde artırma imkanı yok. Velilerimizden gelen tüm şikayetleri değerlendiriyor, gerekli müdahaleleri yapıyoruz.

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