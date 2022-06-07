Son dakika: LGS'de iptal edilen soru var mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS sınavına ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "LGS'de iptal edilen soru var mı? 3600 ek göstergeden kaç öğretmen yararlanacak? sorularına yanıt verdi. Öte yandan Özer, "İlk defa burada açıklıyorum." diyerek 12. sınıf öğrencilerini ilgilendiren haberi verdi. İşte haberin detayları...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS'de bugün itibariyle iptal edilen sorunun olmadığını açıkladı. Bakan Özer, "İlk defa burada açıklıyorum. 12. sınıf öğrencilerini devamsızlıktan sınıfta bırakmayacağız" dedi.
İşte Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar:
LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok. İlk defa burada açıklıyorum. 12. sınıf öğrencilerini devamsızlıktan sınıfta bırakmayacağız. 12. sınıf öğrencileri devamsızlığı kafalarından çıkarsınlar. YKS'ye girecek öğrencilere de başarılar diliyorum.
3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
3600 açılımından önce biz öğretmenlik meslek kanunu çıkartıldı. Şu anda sistemimizde 1.2 milyon öğretmenimiz var. 60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında emekli öğretmenimiz var onlar da 3600 hakkından yararlanmış olacak.
ÖĞRETMEN ATAMALARI
Son 19 yılda eğitim sistemine en fazla öğretmen ataması yapan iktidar bu iktidar. 500 bin öğretmen varken bu öğretmenlerin yüzde 40'ı kadınken, bugün bu oran arttı, kadın öğretmen sayısı da arttı, yüzde 59. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltamadığınız zaman kalite düşer.
Eğitim sistemindeki öğretmenlerin yüzde 75'ini son 19 yılda atadık. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar, öğretmen atamaları devam edecek. İstanbul'a ağırlık verdik. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a vereceğiz. Atanacak öğretmenlerin yüzde 50'si İstanbul'a atanacak. İstanbul'a ağırlık verdik. Öğretmen ataması olacak. Ama takvimini tüm hazırlıklar bittiğinde sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-23 öğretim yılına atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz.
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİNİ AÇIKLADI
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz.
14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik.
ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ
Ara sınıfları keyfe keder şekilde artırma imkanı yok. Velilerimizden gelen tüm şikayetleri değerlendiriyor, gerekli müdahaleleri yapıyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Litvanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar Ligi Litvanya Türkiye milli maç hangi kanalda?
- KPSS 2022/8 tercihleri sona eriyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...
- ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Müftü atamaları son dakika: Hangi illerde müftü atamaları var? Müftü atamaları yapılan iller hangileri?
- KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman?
- Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 4. eleme adayı...
- Apple ürünlerine zam geldi mi, ne kadar oldu? 6 Haziran iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 kaç TL oldu?
- %35,64 oranı ortaya çıktı! 5 aylık enflasyonla 4 bin 465 TL olacak! En düşük emekli maaşı Temmuz'da ne kadar olacak?
- 3600 ek gösterge ile Uzman çavuş, Astsubay, Bekçi maaşları ne kadar olacak? Uzman çavuş, Astsubay ve Bekçi maaşları kaç TL olacak?
- Emekli memura ek gösterge ne zaman verilecek? Emekli memura 3600 ek gösterge hangi tarihte uygulanacak?
- 3600 ek gösterge ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşlar 1.234 - 1.391, ikramiyeler 44.500 ile 50.150 TL arası olacak! TIKLA maaşını öğren...
- Asgari ücrette enflasyon farkı artışı mı olacak? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? SON DAKİKA HABERLER