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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "yardımcı kaynak" açıklaması

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 03.06.2022
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yardımcı kaynak açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yardımcı kaynaklara ilişkin "Öğrenciler, artık sadece eğitim öğretim yılı başladığı zaman ders kitaplarını masalarında bulmayacaklar, aynı zamanda tüm yardımcı kaynakları da inşallah masalarında bulacaklar." dedi.

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