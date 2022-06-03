Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı! İşte yaz okulları, destekleme ve yetiştirme kursları için başvuru tarihi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için öğrenci başvurularının 15-18 Haziran'da alınacağını bildirdi. Yaz döneminde destekleme ve yetiştirme kurslarının 4 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında açılacağını kaydeden Özer, "Öğretmen ve öğrenciler yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde yer alan seviyelerine uygun okul türlerinde yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvuru yapıp katılabilecek." ifadelerine yer verdi.
SON DAKİKA: 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve yaz okulları ile 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ilişkin kılavuz hazırlandı.
BAŞVURUCU SÜRECİ
Kılavuza göre açılması planlanan yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile yaz okulları başvuru süreci, e-kurs modülü üzerinden 6-23 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak.
Buna göre, Kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması. 6-10 Haziran'da; öğretmen başvurularının alınması, ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması, 11-14 Haziran'da; öğrenci başvuruları ise 15-18 Haziran'da gerçekleştirilecek.
YAZ DÖNEMİNDE AÇILACAK DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yaz döneminde açılacak destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında 8'inci sınıf öğrencileri için Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve yabancı dil derslerinden kursların açılacağını belirtti.
Bakan Özer, 12 ve mezun öğrenciler için ise şu derslerden kurs açılacağını söyledi: "Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık."
Yaz döneminde destekleme ve yetiştirme kurslarının 4 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında açılacağını kaydeden Özer, "Öğretmen ve öğrenciler yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde yer alan seviyelerine uygun okul türlerinde yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvuru yapıp katılabilecek." diye konuştu.
YAZ OKULLARI
Bakan Özer, şu açıklamalarda bulundu:
"Yaz okulları temel eğitim düzeyinde 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik; ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12. sınıflara yönelik matematik ve İngilizce derslerinden olacak.
Öğrencilerimiz destekleme ve yetiştirme kursları ve yaz okulları için 15-18 Haziran tarihleri arasında başvuruları e-kurs modülü üzerinden yapabilecek.
Yaz okulu kapsamında açılacak kurslar 4. sınıf, 5-6. Sınıf (tek grup), 7-8. sınıf (tek grup), 9-10. Sınıf (tek grup) 11-12. sınıf (tek grup) şeklinde oluşturulan sınıf seviyelerinde oluşturulacak.
Öğrencilerin matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak amacıyla başlattığımız 'Matematik Seferberliği' kapsamında matematik dersinden; yabancı dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla İngilizce dersinden hazırlanacak etkinlik temelli çerçeve programları doğrultusunda yaz okulları haftada 12 saat, toplamda 48 saat olarak uygulanacak.
Yaz okulları, 4 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında öğretmen ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre okul idarelerince belirlenen tarihler arasında açılacak. Öğretmen ve öğrenciler yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde seviyelerine uygun okul türlerinde yaz okullarına katılabilecek. Yaz okullarında görevlendirilen öğretmenler, 28-30 Haziran tarihleri arasında ÖBA üzerinden yapılacak 2 günlük bir eğitime alınacak."
MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER'DEN "YARDIMCI KAYNAK" AÇIKLAMASI
Bu son açıklaması öncesi öğlen saatlerinde Bakan Özer, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Çankırı'da Valiliği ziyaret etti.
Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen tarafından karşılanan Bakan Özer, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı olarak sahada olmaya, sahanın dertlerini dinlemeye ve eğitimle ilgili problemleri çözmeye büyük gayret sarf ettiklerini söyleyen Bakan Özer, pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapılacağına işaret ederek, "Bu dönem öğrencilerimizin LGS'ye hazırlanmalarıyla ilgili çok kapsamlı destek verdik. Sadece örnek sorular değil, yardımcı kaynaklarla ilgili de her ay açıklanan yardımcı kaynaklarda LGS öğrencilerimize özellikle çok daha geniş kapsamlı destek vermeye çalıştık." dedi.
2022-2023 eğitim öğretim yılında yardımcı kaynaklarla ilgili yeni bir açılım yaptıklarına dikkati çeken Özer, "Öğrenciler, artık sadece eğitim öğretim yılı başladığı zaman ders kitaplarını masalarında bulmayacaklar, aynı zamanda tüm yardımcı kaynakları da inşallah masalarında bulacaklar. Böylece eğitim camiası içerisinde yıllardan beri tartışılan yardımcı kaynak konusunu da tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimizin, öğrencilerimizin yanında yer almaya, onların sorunlarını teker teker çözmeye ve çok daha iyi ortamlarda yetişmeleri ve ülkemizin geleceğinin inşasında yer almaları için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.
Pazar günü sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Özer, "Kovid-19 salgınından sonra ilk defa öğrencilerimiz maskesiz bir şekilde sınava girecekler. İnşallah bu defa maskesiz olduğu için çok daha rahat bir şekilde sınav sürecini geçirecekler. İnşallah diledikleri gibi sınavları geçer ve istedikleri okul türlerine yerleşmiş olurlar. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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