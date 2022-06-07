ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2021-2022 ATA AÖF bahar yarıyılı final sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdi de bütünleme sınavını beklemeye başladı. Bütünleme sınavına katılarak mezun olmayı bekleyen öğrenciler, sınavın hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 bahar dönemi final sınavı sonuçları bugün açıklandı. Yarıyıl sonu sınavına katılan öğrencilerden başarısız olduğu dersleri bütünleme sınavında vermek isteyen öğrenciler, sınavın hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ATA AÖF bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav giriş yerlerinin ise sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılması bekleniyor.
Bütünleme sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi üzerinden yapılacak sınav merkezi tercihleri 07 Haziran 2022 Salı günü saat 23.59'da sona erecek. Tercih değiştirmeyen adayların sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihi geçerli olacak. Bütünleme sınavı 81 ilde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacak.
ATA AÖF MEZUNİYET VE DİPLOMA NASIL ALINIR?
Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.
Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.
Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.
Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.
Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.
AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.
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