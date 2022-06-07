ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 2021-2022 bahar dönemi final sınavı 28-29 Mayıs'ta uygulandı. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı final sınavının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak eden öğrenciler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 ATA AÖF final sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bilindiği üzere sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklandığı biliniyor. Buna göre, final sonuçlarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.