ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF final sınavı sonuçları heyecanla bekleniyor. Mezun olmayı bekleyen ve kredi notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, Atatürk Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. 28-29 Mayıs'ta gerçekleştirilen final sınavının soru ve cevapları geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 2021-2022 bahar dönemi final sınavı 28-29 Mayıs'ta uygulandı. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı final sınavının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak eden öğrenciler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-2022 ATA AÖF final sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bilindiği üzere sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklandığı biliniyor. Buna göre, final sonuçlarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ATA AÖF bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Bütünleme sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi üzerinden yapılacak sınav merkezi tercihleri 07 Haziran 2022 Salı günü saat 23.59'da sona erecek. Tercih değiştirmeyen adayların sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihi geçerli olacak. Bütünleme sınavı 81 ilde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacak.
ATA AÖF MEZUNİYET VE DİPLOMA NASIL ALINIR?
Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.
Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.
Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.
Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.
Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.
AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.
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