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Son dakika: LGS sınav sonuçları açıkladı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Son dakika: LGS sınav sonuçları açıkladı

Son dakika haberi... LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınava katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı, öğrencilerin yaklaşık yüzde 10'u, 400-500 puan aralığında yer aldı.

Son dakika haberi... LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınava katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı, öğrencilerin yaklaşık yüzde 10'u, 400-500 puan aralığında yer aldı.

LGS kapsamındaki merkezi sınava katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı, öğrencilerin yaklaşık yüzde 10'u, 400-500 puan aralığında yer aldı.

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YÜZDELİK DİLİM NEDİR? NASIL HESAPLANIR?
Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

LGS sonuçları açıklandı LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

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