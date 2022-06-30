Son dakika: LGS sınav sonuçları açıkladı

TIKLA ÖĞREN

YÜZDELİK DİLİM NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.