LGS SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN LİNKİ: MEB ile LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? meb.gov.tr...

MEB ile LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS için 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurusu merkezi olarak yapıldı. İsteyen öğrenciler sınava girerken, sınava girmeyen öğrenciler "yerel yerleştirme" ile liselere yerleştirilecek. Peki, MEB ile LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? meb.gov.tr...