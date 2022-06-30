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Son dakika | LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Son dakika | LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

Son dakika haberi...LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu "http://meb.gov.tr"den yayımlandı. Lise tercihleri ve yerleştirme sonuçlarıyla ilgili tarihler de belli oldu.

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