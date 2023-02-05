Son dakika: Çok sayıda ilde eğitime kar engeli! Her geçen dakika artıyor! Hangi illerde okullar kar nedeniyle tatil edildi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı yoğun kar yağışı uyarıları sonrası yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Etkili olan kar yağışı sonrası çok sayıda ilde okullar tatil edilirken, il sayıların saatler ilerledikçe daha da artması bekleniyor. Peki hangi 06 Şubat 2023 tarihinde hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar tatili verilen şehirler...
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından yarın ders başı yapacak.
İŞTE PAZARTESİ GÜNÜ OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLLER
BİTLİS
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.
Korkmaz, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, kent merkezi, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitim öğretim yapılmayacağını aktardı.
Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların kapalı olacağı duyuruldu.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle pazartesi günü ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin bir gün uzatıldığını bildirdi.
Ayhan, "Değerli evlatlarım, öğretmenlerim, tatilinizi bir gün uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın." ifadelerini kullandı.
DİYARBAKIR
Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.
Vali Ali İhsan Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Etkili olan kar nedeniyle il genelinde 6 Şubat Pazartesi günü örgün ve yaygın eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.
Su, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli olduğunu belirtti.
MUŞ
Valilikten yapılan açıklamada, kentte buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı belirtildi.
Bu uyarılar doğrultusunda 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 6-7 Şubat pazartesi ve salı günleri idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."
BİNGÖL
Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime iki gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak merkez ve tüm ilçelerdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 6 ve 7 Şubat'ta okulların tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı günlerde idari izinli sayılacağı kaydedildi.
GAZİANTEP
Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Vali Davut Gül, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini bildirdi.
Gül, "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun." ifadesini kullandı.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime yarın ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.
SİVAS
Sivas'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik hastalığı olanlar da bir gün süreyle idari izinli sayılacak.
MALATYA
Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde birkaç gündür süren kar yağışının etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği, bu nedenle Malatya'nın tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
TUNCELİ
Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullarda yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden karın akşam saatlerinde şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi.
KAYSERİ
Kayseri'de bu gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava durumu verilerine göre il genelinde akşam saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının aralıklarla devam edeceği, pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren yoğunlaşacağı, etkisini azaltmakla beraber salı günü de devam edeceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak resmi/özel kreş ve anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 6 Şubat'ta bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, meteoroloji verilerine göre ilimizde bu gece yoğun kar yağışı başlayacaktır. 6 Şubat tarihinde okullarımız bir gün olmak üzere ilimiz genelinde tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
ISPARTA
Isparta'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Isparta İli genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesine bağlı olarak, karayolları ile köy ve mahalle yollarında oluşan buzlanmadan dolayı ulaşımda sorunlar yaşanması sebebiyle, öğrencilerimizin ve eğitim personelinin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla, İl merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet yürüten; her tür ve derecedeki resmi/özel örgün (ilkokul-ortaokul-lise) ve yaygın eğitim kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve özel öğretim kurslarındaki eğitim/öğretim faaliyetlerine 6 Şubat 2023 Pazartesi günü (1) bir gün süre ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli ve diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır' denildi. (
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