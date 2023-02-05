BEKÇİLİK 2023 SINAV TARİHLERİ | EGM PA bekçilik sınavı ne zaman? Sınav sonuçları nereden öğrenilir? Alım yapılacak iller listesi!
Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Ön başvuruları 18 Ocak'ta başlayan ve 3 Şubat itibarıyla süreci sonlanan 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki bekçilik sınavı ne zaman? Hangi illere bekçi alımı yapılacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2023 bekçi alımı sınavı araştırılan konular arasında yer alıyor. Başvuru sürecini 13 Ocak ile 3 Şubat aralığında başarıyla tamamlayan adaylar detayları merak ediyorlar. Peki bekçilik sınavı ne zaman? Hangi illere bekçi alımı yapılacak? Konuya ilişkin son gelişmeler haberimizde...
BEKÇİLİK 2023 SINAVI NE ZAMAN?
Öncelikle şunu belirtellim ki 2023 bekçi alımı sınav tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin son gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
Adayların internet üzerinden https://pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.
BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Belgeleri başvuruların ardından yayınlanacak. Adaylar sınav belgelerini https://www.meb.gov.tr üzerinden e Devlet girişi ile görüntüleyebilecekler.
BEKÇİ ALIMI YAPILACAK YERLER
İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Muğla, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Edirne, Isparta, Tunceli, Iğdır, Yalova, Ardahan, Mardin, Siirt, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Çankırı, Çanakkale, Nevşehir, Aksaray, Yozgat, Bitlis, Erzincan, Kilis
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- BEKÇİLİK 2023 SINAV TARİHLERİ | EGM PA bekçilik sınavı ne zaman? Sınav sonuçları nereden öğrenilir? Alım yapılacak iller listesi!
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