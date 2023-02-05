THY SON DAKİKA kar sebebiyle sefer iptalleri! İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı...

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre; olumsuz hava ve kar sebebiyle İstanbul Havalimanı kalkışlı-varışlı 152, Sabiha Gökçen kalkışlı-varışlı 18 sefer iptal edildi. Diğer yandan İstanbul Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini bildirdi. İşte detaylar...

THY'den yapılan açıklamaya göre; İstanbul Havalimanı kalkışlı-varışlı 152, Sabiha Gökçen kalkışlı-varışlı 18 sefer iptal edildi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan değerli misafirlerimiz; 6 Şubat 2023 tarihinde, olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı/ varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz; Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı...

uçuşlarımızda da 18 seferimiz Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiyi aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz." dedi.



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İstanbul Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim sevgili öğrenciler, 20.00'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre ilimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir." açıkamasını yaptı.