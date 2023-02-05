Hangi illerde yarın okullar tatil edildi?

Bulunduğu ilde hava muhalefetinin etkisini göstermesi dolayısıyla okulların tatil olup olmadığını merak eden öğrenciler ve veliler, pazartesi günü okul var mı ve tatil uzadı mı sorusuna yanıt arıyor. Bununla birlikte 13 ilde valilik tarafından tatil açıklaması yapıldı. Tunceli, Muğla, Batman, Muş, Bitlis, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Bingöl Valilikleri, bazı ilçelerde kar tatili için son dakika açıklaması yaptı.