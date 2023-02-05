05 Şubat 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Hangi illerde yarın okullar tatil edildi?
Bulunduğu ilde hava muhalefetinin etkisini göstermesi dolayısıyla okulların tatil olup olmadığını merak eden öğrenciler ve veliler, pazartesi günü okul var mı ve tatil uzadı mı sorusuna yanıt arıyor. Bununla birlikte 13 ilde valilik tarafından tatil açıklaması yapıldı. Tunceli, Muğla, Batman, Muş, Bitlis, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Bingöl Valilikleri, bazı ilçelerde kar tatili için son dakika açıklaması yaptı.