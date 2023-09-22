PYBS sınav sonuçları meb.gov.tr öğrenme sayfası! T.C. ile bursluluk sınav sonucu sorgulama! 5,6,79,10. sınıflar...
PYBS sınav sonuçları hakkında sorgulamalar devam ediyor. 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen söz konusu sınav binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. PYBS sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuz ile belli oldu. İşte PYBS sonuçları sorgulama sayfası!
"PYBS sınav sonuçları açıklandı mı son dakika?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen söz konusu sınav binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. PYBS sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuz ile belli oldu. İşte PYBS sonuçları sorgulama ekranı!
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yayınlanan Bursluluk Sınavı 2023 kılavuzuyla sınavla ilgili detaylar netlik kazandı.
İOKBS sınav sonuçları 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılacak.
İOKBS (PYBS) SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Bursluluk sınav sonuçları 2023, www.meb.gov.tr ile açıklanınca T.C Kimlik No ve doğum tarihi bilgisiyle sorgulanabilecek.
İOKBS BURSLULUK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Ayrıca okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.
PYBS BURSU NEDİR, NE KADAR VERİLİYOR?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Milli Eğitim Bakanlı tarafından yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına giren öğrencilerin, puanları en yüksekten en düşük puanlara kadar sıralanır. Daha sonra kimler burs alacaksa bunlar açıklanır. Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPY) sınavı olarakta bilinmektedir. Bu yeni düzenlemeyle birlikte aylık burs miktarı 1.014,50 TL olarak belirlenmiştir.
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- PYBS sınav sonuçları meb.gov.tr öğrenme sayfası! T.C. ile bursluluk sınav sonucu sorgulama! 5,6,79,10. sınıflar...
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