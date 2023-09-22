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İOKBS neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı 2023? MEB bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB duyuru listesi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.09.2023 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023
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İOKBS neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı 2023? MEB bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB duyuru listesi...

"İOKBS neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı 2023?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. 22 Eylül 2023 (bugün) açıklanması beklenen sınav hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte, MEB bursluluk sınavı hakkında merak edilenler...

İOBS sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle adaylar, "İOKBS neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı 2023?" sorularını gündeme getirdi. İşte, İOKBS sonuçları sorgulama ekranı ile MEB son dakika duyuruları...

İOKBS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2023 Bursluluk Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. MEB duyurusuna göre sonuçlar bugün belli olacak.

İOKBS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek:

BURSLULUK SINAVI SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

PYBS sınav sonuçları öğrenme sayfası! PYBS SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME SAYFASI!
İOKBS SONUÇLARI SON DAKİKA 2023! İOKBS SONUÇLARI SON DAKİKA 2023!

İOKBS BURSU NE KADAR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.

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