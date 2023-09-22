KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? 2023-2024 GSB KYK yurtları açılış tarihi belli oldu mu?
"KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının ne zaman açılacağı, 2023-24 yurt başvuru sonuçlarının açıklanması ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sorgulanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açılacak olan KYK yurtları öncesinde tarih araştırmaları başladı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? 2023-2024 GSB KYK yurtları açılış tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 KYK yurtları için tarih araştırmaları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yurt açılış tarihlerinin duyurulması bekleniyor. İşte konu hakkında detaylar...
2023 KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
KYK yurtları açılış tarihi henüz açıklanmadı.
Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurtları açılış tarihinin de netlik kazanması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
YURT KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.
KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?
İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.
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