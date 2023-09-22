"KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? 2023-2024 GSB KYK yurtları açılış tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 KYK yurtları için tarih araştırmaları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yurt açılış tarihlerinin duyurulması bekleniyor. İşte konu hakkında detaylar...